Hoy en Prime Video. La mejor película que puedes ver si en 'La odisea' te emocionaste con la historia de Argos

El extraordinario éxito de 'La odisea' ha llevado a millones de espectadores al cine, lo que va camino de convertirla en la película más taquillera del año. Obviamente, cada cual tendrá su momento favorito en la película de Christopher , Nolan, pero algo me dice que lo que más emocionó a muchos espectadores fue la historia de Argos, el fiel perro de Odiseo.

A menudo se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, algo que el cine ha explorado en multitud de ocasiones. Sin embargo, hay una película de 2009 basada en hechos reales que me parece la mejor opción posible para aquellos a los que Argos conquistó en 'La odisea' se encuentra en Prime Video.

La ternura de Hachiko

Protagonizada por Richard Gere y dirigida por Lasse Hallström, 'Siempre a tu lado (Hachiko)' está basada en la historia real de un perro japonés que vivió entre 1923 y 1935 -ojo con posibles spoilers en lo que queda de párrafo-, con la particularidad de que los últimos 10 años de su vida los pasó yendo prácticamente a diario al encuentro de su dueño a la estación de tren en la que siempre coincidían. El problema es que él había muerto en 1925 a consecuencia de un infarto cerebral.

'Siempre a tu lado (Hachiko)' es una versión americana a todos los niveles de la historia, por lo que la acción se traslada desde Shibuya hasta Bedridge, un pueblo ficticio de Estados Unidos en el que vive el personaje interpretado por Gere. A partir de eso se construye un melodrama bastante conseguido que cuenta con una historia tan tierna como poderosa para llegar al corazón del público.

¿Es 'Siempre a tu lado (Hachiko)' una película extraordinaria que nadie puede perderse? Para nada, pero vivimos en una época en la que parece que todo lo que no sea maravilloso es una pérdida de tiempo, cuando entre medias hay muchas producciones que merecen la pena a su estilo. Es ahí donde se sitúa la cinta que ahora nos ocupa.

Eso sí, 'Siempre a tu lado (Hachiko)' cuenta a su favor con los múltiples paralelismos con la historia de Argos, con el extra de que al estar basada en una historia real no se exageran los, por así llamarlos, méritos de ese can para emocionar a cualquiera que ame a los animales en general y a los perros en particular.

Ejecutada con solvencia -no esperéis grandes alardes de puesta en escena por parte de Hallström, pues siempre se ha caracterizado por una dirección tan sencilla como efectiva- y bien liderada por Gere, la verdadera estrella son los tres perros que dan vida a Hachiko en diferentes momentos de la película. Lo más probable es que hoy en día se usaría un animal digital, pero aquí está la prueba de que no hay nada mejor que lo real.

Si todavía la tenéis pendiente o simplemente os apetece volver a verla, tenéis disponible 'Siempre a tu lado (Hachiko)' en streaming dentro del catálogo de Prime Video. Y si no tenéis acceso a la plataforma de Amazon, también la encontraréis tanto en Filmin como en Movistar Plus.

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