El director de ‘Toy Story 5’ estrenó este mismo año una película de ciencia ficción inspirada en ‘2001: Una odisea en el espacio’. No has oído hablar de ella por un motivo

La fascinación con el espacio exterior de muchos cineastas acaba traduciéndose en exploraciones filosóficas o emocionales de la condición humana, que parecen florecer en estos contextos de gran inmensidad paradójicamente contenida. También, mucho tiene que ver la importante influencia de una obra grande como ‘2001: Una odisea en el espacio’ (2001: A Space Odyssey’), que motiva a muchos a tener su propia versión de ciencia ficción más grande que la vida.

Andrew Stanton no es un nombre que suene mucho de primeras, a menos que te detengas a mirar un segundo esos créditos que salen al final de las películas de Pixar que ves. Pero es gran artífice tanto de sus éxitos críticos como comerciales, y también un ambicioso cineasta de ciencia ficción que ha oscilado desde la maestría de ‘WALL•E’ al desastre económico en su salto a la acción real con ‘John Carter’.

Un pestañeo efímero

Este año volvió a tener una de esas oscilaciones tremendas, porque ahora mismo anda gozando del increíble fenómeno comercial de ‘Toy Story 5’. Un contraste con hace unos meses, cuando estrenó su segunda película de acción real, además de la segunda este año, y nadie le prestó atención tras estrenarse directamente en streaming a través de Disney+. Incluso aunque ‘En un instante’ (’In the Blink of an Eye’) presenta elementos a priori atractivos.

A través de tres historias separadas en el tiempo y el espacio, con una teniendo lugar en los tiempos de los neardentales, otra en 2025 y otra alrededor del año 2400, estas se van intercalando en el montaje de la película y a veces emocionalmente. Cada línea temporal nos muestra a personas lidiando con la supervivencia en un mundo impredecible, con la preservación de la especie mientras se viaja a otro planeta o con una tribulación emocional donde se juntan la muerte y el amor.

La inspiración en ‘2001’ reside principalmente en esta exploración desde diferentes áreas de la humanidad en un punto crucial de su existencia, aunque su pretendido desborde emocional la aproxima también a la abrumadora experiencia de ‘El atlas de las nubes’ (’Cloud Atlas’). Stanton trata con estas historias elaborar la fuerza de la vida dentro de sus dificultades y penurias.

‘En un instante’: un atlas descompensado

Es una ambición que no termina de ejecutar de manera estimulante, ni tampoco emotiva. Cada historia da la impresión de que podría haber funcionado mejor como largometraje propio en lugar de atravesado por segmentos de las otras dos. Así, el relato de supervivencia prehistórica, sostenido casi con artes de cine mudo, se queda poco vibrante, o la odisea espacia del personaje de Kate McKinnon termina algo coja.

Hay más problemas que resultan más aparentes. La historia del presente tiene las elipsis más perceptibles y desconcertantes, dejando dudas junto con el casting de qué edad o en qué punto se encuentran sus personajes. Tampoco resulta estimulante el diseño de producción de la historia del futuro, tan limpia y aséptica como carente de personalidad. Quizá un problema de que el toque estético que antes era distintivo en Stanton con obras como ‘WALL•E’ haya quedado asimilado y explotado por empresas como Apple.

Todo esto en cierto modo explica que no haya causado mucho impacto en su estreno, y que la mayoría de gente ni siquiera sea consciente de su existencia. También un estreno directo en plataformas deliberadamente discreto, pero es un poco el sino del momento que vivimos. Uno que hace que Stanton profundice en una paradoja personal donde sus esfuerzos más personales quedan enterrados y sus éxitos se producen cuando se diluye en favor de los designios comerciales.

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