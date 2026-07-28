Vuelve uno de los mejores animes isekai. La temporada 4 de 'KonoSuba' está en marcha, pero hay un cambio preocupante

Entre los animes isekai de la última década, 'Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!' (también conocido como 'KonoSuba' a secas para los amigos) se ha ganado una buena legión de seguidores. Una comedia de fantasía entretenidísima que ya acumula tres temporadas de anime, varios especiales, una película e incluso un spin-off precuela, y pronto regresa con su cuarta temporada.

No nos asentamos...

'KonoSuba' arranca como muchas otras obras del género: con la muerte de su protagonista. Kazuma Satou es un nini enratonado que muere de una manera un poco bochornosa, pero así es como conoce a una diosa llamada Aqua, quien le ofrece reencarnarse en un mundo muy similar al de un videojuego online. Así que Kazuma se convierte en un aventurero, con la propia Aqua acompañándole en su viaje mientras tratan de derrotar al Rey Demonio.

Lo cierto es que 'KonoSuba' ha tenido una emisión bastante accidentada desde que arrancó en 2016, con bastante espacio entre temporadas. La tercera temporada se hizo de rogar hasta 2024, y la buenísima noticia es que ahora sabemos que en 2027 el anime isekai regresa con una nueva tanda de capítulos.

La cuarta temporada ya ha dejado ver una primerísima imagen y un video especial para conmemorar el décimo aniversario del anime junto con el primer tema musical de la serie, "Fantastic Dreamer". Ahora bien, la cuarta temporada también confirma un cambio de estudio y reafirma una tendencia bastante preocupante para el anime.

Con cada temporada, 'KonoSuba' ha ido cambiando de estudio de animación: Studio Deen, J.C.Staff, quienes animaron el spin-off de Megumim, Drive, y ahora pasa a manos de ENGI. Este salto entre tantísimos estudios explicaría el retraso entre temporadas, aunque el que ENGI sea un estudio joven con una carga de trabajo relativamente menor podría suponer muy buenas noticias a la larga para la continuidad de 'KonoSuba'. Especialmente si consiguen mantener la licencia del anime tras la cuarta temporada y no entra en juego otro estudio...

Por lo menos Takaomi Kanasaki regresa como director en jefe, con Manabu Kurihara ejerciendo de director principal. También se ha confirmado que contaremos con el reparto de voces de siempre, con Jun Fukushima como Kazuma, Sora Amamiya como Aqua, Rie Takahashi como Megumin y Ai Kayano como Darkness. Ahí por lo menos sí que tenemos la continuidad asegurada.

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