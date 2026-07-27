Emily Wilson, traductora de 'La odisea', critica con dureza la película de Christopher Nolan: "Me daría vergüenza haber escrito ese guion"

Hace unos días nos enterábamos de las primeras impresiones de Emily Wilson sobre 'La odisea', donde la traductora más popular ahora mismo del texto de Homero se mostraba cauta en sus palabras hacia la adaptación de Christopher Nolan. Ahora se ha dejado de medias tintas y ha atacado con dureza a la película protagonizada por Matt Damon, llegando a afirmar en London Review of Books que "me daría vergüenza haber escrito ese guion"

Wilson destaca inicialmente que "la versión cinematográfica de acción de Christopher Nolan, con un presupuesto de 250 millones de dólares, del antiguo poema griego de Homero, es una forma entretenida de evadirse del calor durante unas horas" y que "los característicos giros y cambios en la estructura narrativa de Nolan son relativamente fáciles de seguir y apropiados para La Odisea, una narración de relatos anidados dentro de otros relatos. Mis hijos adolescentes se lo pasaron en grande".

La "habitual combinación de grandiosidad y superficialidad" de Nolan

Hasta ahí todo parecía ir bien, pero este halago pronto deja lugar a su verdadera opinión: "A diferencia de otras películas de Nolan, La Odisea no es aburrida, gracias al material original, que es imposible de arruinar por completo. Es un espectáculo audiovisual para toda la familia, como un elaborado espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio, y con un nivel similar de profundidad narrativa y emocional". Al respecto aclara lo siguiente:

La Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen grande al poema. No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra, ni sobre la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos. Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es artificiosa. La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible.

Además, Wilson reconoce que era optimista sobre el hecho de la tendencia de Nolan a jugar con "las discontinuidades del espacio y el tiempo, por la magia, los trucos, la artesanía, la tecnología, la rivalidad, la sustitución, las máscaras, la falta de comunicación, lo que recordamos y lo que elegimos olvidar" iba a encajar muy bien aquí, pero no fue el caso:

Tenía la esperanza de que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos lo impulsara a nuevas cotas creativas y le permitiera crear personajes más creíbles. Pero La Odisea presenta su habitual combinación de grandiosidad y superficialidad.

"El Odiseo de Damon no es complicado, ni astuto, ni ingenioso", continúa Wilson, quien a su vez señala que "la representación de Odiseo como un caudillo reacio desvirtúa el mundo imaginario de la película. No se nos muestra que la guerra o el asesinato sean malos, solo que los hombres buenos a veces se sienten mal por ello, un punto muy distinto. Cualquier representación seria de la violencia, antigua o moderna, debe mostrar las perspectivas tanto de las víctimas como de los perpetradores, y los poemas homéricos cumplen con creces este requisito, pero Nolan no".

La traductora asegura que "los troyanos están deshumanizados por sus máscaras; no conocemos a ninguno por su nombre ni su rostro. Las manos de Odiseo y Telémaco solo se manchan de sangre con los métodos de asesinato más virtuosos, propios de un videojuego, y no sentimos piedad ni horror ante la muerte de sus víctimas, ya sean troyanos, gigantes, pretendientes o esclavos. Durante el saqueo de Troya —que supuestamente él organizó— Odiseo mira a su alrededor con desconcierto y horror, como si nunca antes hubiera presenciado una masacre".

Y la queja acaba con el Odiseo de Nolan, pues también se extiende a la Penélope de Anne Hathaway: "El guion no le da nada que hacer salvo anhelar a Matt Damon, por razones desconocidas. La pareja carece de química y no tiene nada en común. A lo largo de sus andanzas, el devoto Odiseo se aferra a una pequeña figura de muñeca, que pretende representar a su esposa (como la peonza que sostiene Leonardo DiCaprio en 'Origen'), la mujer real apenas resulta más interesante".

Eso sí, Wilson solamente tiene buenas palabras para Robert Pattinson: "Merece uno de los Oscar que caerán sobre esta película como la lluvia dorada de Zeus" y tiene tiene para arremeter contra las críticas que hubo online por la diversidad del reparto al señar que el reparto 'La odisea' "no tiene nada de progresistaPero no tiene nada de progresista. La mayoría de los actores no blancos —Zendaya, Lupita Nyong'o, Himesh Patel, Corey Antonio Hawkins, Travis Scott— interpretan versiones del mejor amigo negro, cuyo único papel en el drama es ayudar al protagonista blanco… El doble papel de Nyong'o como Helena y Clitemnestra está muy poco desarrollado".

Pese a esas quejas y muchas más, como el hecho de "rodar parte de la película en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, normalizando así la violencia continua contra el pueblo indígena saharaui", Wilson cierra su crítica con una observación positiva sobre el impacto de 'La odisea':

A pesar de todo, el estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento para celebrar. En lo que se dice que es la era del streaming, esta epopeya está atrayendo al público de vuelta a los cines… Nolan, que estudió inglés en el University College de Londres —donde los alumnos todavía estudian La Odisea como texto fundamental de primer año— está haciendo todo lo posible para que el público general vuelva a leer, y se lo agradezco.

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