José Coronado reflexiona sobre el amor: "Creo que el que llega a 60 años y está buscando niñas de 20 o 25 tiene problemas"

José Coronado vuelve a estar de actualidad con motivo del estreno de 'Los creyentes', el nuevo thriller de Netflix que está funcionando muy bien en la plataforma. Eso sí, él ya tiene multitud de proyectos en marcha, pues hace bastante tiempo que trabaja de forma prácticamente incansable pese a que ya ha alcanzado los 68 años de edad.

Felizmente emparejado con Irene López -18 años más joven que el actor- desde 2022, Coronado ha mantenido varios romances a lo largo de su vida, llegando a comentar en Transmite la SER que "siempre he estado enamorado, sería un estúpido si no. No hay nada mejor que el amor", aunque haciendo un pequeño matiz al respecto: "Lo único que está por encima del amor, ahora con la edad, es la salud".

"Es algo aburrido, ilógico y antinatural"

Además, el actor lanza la siguiente reflexión sobre el amor: "Cuando uno va cumpliendo años, va cambiando también la edad de las mujeres que le gustan. A mí me pasa, por ejemplo. Tu cerebro y tus vivencias te piden más cuando cumples años y estás buscando una relación seria".

No obstante, lo más llamativo de sus declaraciones fue cuando lanzó la siguiente sentencia: "Yo creo que el que llega a 60 años y está buscando niñas de 20 o 25 tiene problemas. Es algo aburrido, ilógico y antinatural". De hecho, el protagonista de 'Entrevías' va a un paso más allá al señalar que es "una manera de abusar, de no ser consecuente y no evolucionar".

José Coronado en 'Entrevías'

El intérprete destaca que "yo creo que uno tiene que ir evolucionando con su edad y tiene que ir cambiando cosas. Por supuesto que a mí ahora me gustan mujeres con vida y que puedas compartir". Y es que al final toda relación es compartir una vida, tanto la presente como la pasada...

Por último, el actor lanza un consejo para toda aquel que quiera mantenerse atractivo con el paso de los años: "Yo no me creo guapo, pero lo seguiré siendo porque creo que la clave está en la sonrisa y la relajación facial". Habrá que hacerle caso.

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