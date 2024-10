'Entrevías', el final explicado de la última temporada de la serie estrella de Telecinco con José Coronado y Luis Zahera

Cuando a veces dudamos del poder de Netflix, llegan series como 'La casa de papel' o 'Entrevías' a demostrarnos que no es ninguna tontería. Ya sabemos que la producción de Álex Pina se convirtió en un fenómeno global, pero es que la de David Bermejo no ha sido menos, convirtiéndose en un sorprendente número uno a nivel mundial (y superando, con mucho, las audiencias originales en Telecinco). Aún quedan unos meses para poder verla en la plataforma de streaming, pero, aunque con muy bajas audiencias, Mediaset ya ha emitido su final, después de 32 episodios. Y ha sido francamente impactante.

Ojo: Spoilers, obviamente, del final de 'Entrevías'. De eso va el post, pero por si acaso.

Se han Coronado

'Entrevías', en un principio, solo iba a durar dos temporadas, pero acabaron convirtiéndose en cuatro de manera más o menos natural. En este último episodio, Tirso (José Coronado) por fin se cobra su venganza contra Romero, el asesino en serie que mató a su nieta Irene. Pero en lugar de ir a por él, primero pasa por quirófano para operarse del tumor que le está matando... sin imaginar que iba a despertar en la misma habitación que Ezequiel (o sea, Luis Zahera). Si has visto la serie, ya sabes lo que va a pasar a continuación.

Romero va para allá con la intención de matarle, así que a Tirso no le queda otra que dejarse de hospitales y tenderle una trampa en el Colorado sacrificando su vida con un plan en el que ambos acabarían muriendo. Tras la explosión, Tirso se levanta una última vez para acribillarle a tiros, cumplir su venganza y terminar su arco en la serie. Finalmente, el personaje, sentado en su casa, ve que toda su familia está a gusto y es feliz, y fallece... solo para escuchar, por fin, a su nieta Irene llamándole, llevando a un reencuentro fabuloso entre ambos y haciendo las delicias de los fans tras tantas desventuras.

El final explicado por su creador

Pero, ¿por qué tiene que morir? ¿Cuáles son los secretos del final? En El Televisero han hablado con el propio David Bermejo, creador de la serie, para aclarar sus puntos clave.

Desde el fallecimiento de Irene queríamos recuperar al Tirso más amargo y más gruñón, que era el ADN del personaje del principio, y queríamos que la muerte de Irene fuera su peor pesadilla. Tirso es un militar y parece valiente, pero en el fondo no está preparado para el sufrimiento de las personas que quiere. Tirso siempre tenía la dicotomía entre el Tirso militar y el Tirso padre y en esta temporada queríamos contar ese duelo y verle afrontar los problemas de toda la gente de su alrededor.

Respecto a la muerte en sí, no son pocos los seguidores que creían que moriría en plena acción en lugar de en el sofá de su casa, pero también tiene una explicación para ello: "Al ser un soldado, lo más lógico hubiera sido que muriera de forma violenta pero por eso como era lo más fácil de pensar creímos que no tenía que ser así. Pensamos que Tirso tenía que ganar y ser un soldado, pero tenía que fallecer con sus tres grandes conflictos resueltos: la muerte de Romero, la venganza y que la familia pueda estar junta".

Es una victoria. Para mí, dentro de la tristeza de este final, es un final feliz, es la historia de amor del abuelo y la nieta, es el reencuentro, con todos los deberes de Tirso hechos. Al final consigue ser un buen padre y un buen militar que cumple con su misión.

El único que no cierra su trama es Ezequiel, y Bermejo no se cierra a un spin-off, pero antes siquiera de planteárselo queda por ver la reacción del público a este final que siempre estuvo ahí. "Nunca hubo duda de cómo tenía que ser el final. Tuvimos tiempo para valorar si era el final idóneo y hubo consenso absoluto tanto en la cadena, como en la productora y los actores. El espectador juzgará, y a lo mejor nos hemos equivocado, pero para nosotros era este el final perfecto. José se quedó encantado con el final de Tirso. Cuando estábamos empezando a grabar la temporada, le pasé el guion y le encantó. Ha estado super a favor del final y, si no, lo hubiese dicho, porque él no se calla, cuando no ve algo claro te lo dice".

Cuando empezamos a trabajar y plantear la tercera y cuarta temporada si que pensábamos que ese tenía que ser el final, porque la serie, al final, siempre fue una historia de amor entre un abuelo y su nieta, y el giro más bestia que dimos fue la muerte de Irene. Pero tenía que haber un felices para siempre, y de algún modo Irene tenía que volver para el final y tenían que acabar juntos.

En Espinof | Netflix deja claro que Telecinco ha metido la pata hasta el fondo con 'Entrevías'. El thriller con José Coronado es oficialmente la serie española número 1 en la plataforma de 2023

En Espinof | Las mejores series de 2024