El arma secreta de 'Entrevías' para que la temporada 2 sea mejor que la primera de la serie con José Coronado en Netflix

El gran éxito de 'Entrevías' en Telecinco alcanzó un enorme eco internacional gracias a la llegada de la serie a Netflix. Sin embargo, la plataforma solamente lanzó en su momento la primera temporada, mientras que la cadena de Mediaset estrenó la segunda de forma consecutiva.

Por suerte, la espera para poder ver la segunda en Netflix llegó a su fin este pasado 1 de marzo y la serie protagonizada por José Coronado está volviendo a arrasar. Como era de esperar, 'Entrevías' mantiene todo lo que funcionó en la primera, pero entre sus añadidos sobresale uno con luz propia, hasta el punto de que podríamos calificarlo como el arma secreta de la serie para que esta segunda temporada sea mejor que su predecesora.

He intentado evitar los spoilers concretos pero quizá no queráis seguir leyendo si no habéis visto la segunda temporada.

De 'La que se avecina' a 'Entrevías'

Algunos quizá ya hayáis adivinado que me refiero a Jordi Sánchez, un actor que muchos asocian de forma irremediable a 'La que se avecina', la exitosa comedia en la que da vida a Antonio Recio desde el primer capítulo de la serie. Eso lleva a que verle en un papel dramático vaya a ser toda una sorpresa para algunos espectadores, pues es cierto que también pudimos verle en 'La caza. Monteperdido', pero también que la práctica totalidad de su carrera en cine o televisión durante los últimos años ha estado en papeles humorísticos.

En 'Entrevías' da vida a Guillermo Salgado, un empresario con pocos escrúpulos que choca de forma frontal con Tirso en más de una ocasión. Además, su vínculo profesional con una de las hijas del personaje interpretado por Coronado lo complicará todo más, aunque lo realmente importante es que así 'Entrevías' ofrece un contrincante para su protagonista diferente a lo que habíamos visto en la primera temporada.

Lo primero que queda claro con Sánchez en 'Entrevías' es su versatilidad, ya que desde un primer momento logra imponer con su presencia y que cada vez se sienta como una amenaza mayor. Y además lo logra sin recurrir a lo puramente físico o a la idea de que te podría quitar de en medio en cualquier momento en un tiroteo, algo mucho más complicado de lo que podría parecer.

En Salgado todo más sibilino, mostrando de paso su capacidad para la manipulación -no tardamos en descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones para el barrio-, algo con lo que Sánchez juega a la perfección para añadir así un factor adicional a 'Entrevías' que le sienta de maravilla a la serie.

Todo ello lleva a que la sorpresa inicial pronto quede en un segundo plano para disfrutar de la gran interpretación que ofrece Sánchez en un personaje que a su manera es la otra cara de la misma moneda de Antonio Recio. La diferencia es que en 'La que se avecina' sirve para reírnos de él por todas las desgracias que va provocando y sufriendo, mientras que aquí esa faceta más despreciable está canalizada de otra forma. Y el actor se lo ha pasado en grande, pues él mismo señaló antes del estreno que "me he gustado muchísimo", algo que se nota en todas sus apariciones.

Obviamente, solo con Sánchez no es suficiente, pero para mí sí que ha sido el factor diferencial para que acabe decantándome por la segunda temporada. Y eso que la resolución de todo lo que plantea no termina de volverme loco, pero bueno, ya sabemos que la serie no va a quedarse ahí.

