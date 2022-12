'Entrevías', todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de la serie con José Coronado de Telecinco que también triunfa en Netflix

Telecinco ha tenido pocas alegrías a lo largo de 2022, pero con 'Entrevías' consiguió un éxito inesperado que luego encima fue a más con su llegada a Netflix. Sin embargo, la serie se había escrito para contar una historia cerrada en dos temporadas, por lo que parecía que ya no íbamos a volver a Justo. Sin embargo, Mediaset finalmente ha llegado a un acuerdo para seguir adelante con ella.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 3 de 'Entrevías'. Esta producción de Alea Media creada por David Bermejo despertó polémica en su arranque, pero se convirtió en un triunfo indiscutible, siendo eso lo que ha provocado su inesperado regreso.

La historia

Lo primero con lo que tendrá que lidiar será con la reaparición de la ex de Tirso. Sin duda, eso supondrá una revolución para su vida personal para él y el resto de su familia. De hecho, ya tenemos una primera sinopsis de los ocho episodios que darán forma a la tercera temporada de 'Entrevías':

Tras los sucesos acontecidos en el barrio en el final de la segunda temporada de Entrevías, la vida de Tirso transcurre feliz: su relación con Gladys va viento en popa, la ferretería es un negocio próspero y su nieta Irene está a punto de dar a luz.

Pero la irrupción en el barrio de Maica, su exmujer, supondrá una fuerte sacudida para la familia, que se debatirá entre aceptarla o rechazarla, y para el barrio, ya que Maica, que ha trabajado durante años como cooperante, pretende poner en marcha una fundación para ayudar a los pandilleros a salir de las calles, lo que desencadenará graves problemas con las bandas callejeras en los que Tirso se verá obligado a intervenir.

Por su parte, Ezequiel despierta del coma sin recordar nada y se verá abocado a llevar una nueva vida lejos de la policía y de los delincuentes. Pero aunque el pasado le resulte ajeno, no dejará de perseguirle: Nata y sus secuaces lo situarán de nuevo en el punto de mira y el nuevo comisario del barrio, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, verá en él un obstáculo para alcanzar sus objetivos. En esta nueva situación, el expolicía contará con la ayuda de su ahijada, una antigua campeona de artes marciales que trabaja como jefa de seguridad en una macrodiscoteca y que se convertirá en su única aliada.





¿Cuándo se estrena la temporada 3 de 'Entrevías'?

Desde Telecinco todavía no se ha puesto una fecha al estreno de los nuevos episodios, pero lo más probable es que podamos ver la tercera temporada en 2023. La primera duda será saber cuándo comienza el rodaje y luego podremos hacernos una idea más aproximada sobre su lanzamiento. Bueno, eso siempre que la cadena de Mediaset no la deje en nevera más de la cuenta con la intención de usarla como arma arrojadiza contra algún título de la competencias.

Reparto y protagonistas

Obviamente, una tercera temporada de 'Entrevías' no tendría sentido sin el regreso de José Coronado para dar vida una vez más a Tirso, pero no es, ni mucho menos, el único actor que pudimos ver en las dos primeras entregas que regresa a la serie. En los nuevos episodios también volveremos a ver a Luis Zahera, Nona Sobo, Felipe Londoño, Laura Ramos, Manuel Tallafé, Manolo Caro, María Molins, Itziar Atienza y María de Nati.

Además, la serie no deja de lado la necesidad de fichajes, estando confirmadas las apariciones de Natalia Dicenta como Maica, la ex de Tirso, Michelle Calvó interpretando a Dulce, la ahijada de Ezequiel, Óscar Higares en el papel de Romero, un nuevo comisario que no dudará en hacer cualquier cosa para seguir medrando, y Álex Medina para el papel de Tente, un pandillero que tendrá una violenta rivalidad con Tirso.

Tráiler, imágenes y cartel

Por el momento no disponemos de ningún tipo de imagen de la tercera temporada. En cuanto aparezca algo, lo incluiremos aquí.