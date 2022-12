'La que se avecina': todo lo que sabemos sobre la temporada 14 de la serie de Telecinco en Amazon Prime Video

El esperado regreso de 'La que se avecina' con su temporada 13 seguro que se le ha hecho corto a los amantes de esta popular comedia televisiva, ya que fue la entrega más corta de la serie. Las buenas noticias es que lleva tiempo renovada y es cuestión de tiempos que nos lleguen más aventuras en Contubernio 49.

A continuación encontraréis todo lo que se sabe hasta ahora sobre la temporada 14 de 'La que se avecina', desde el número de episodios hasta cuándo deberíamos poder verlos. Obviamente, el artículo se actualizará siempre que tengamos novedades sobre la serie de Telecinco que se puede ver primero en Amazon Prime Video.

La historia

Tocará continuar donde se han quedado las cosas, pues se quedaron muchos frentes abiertos. El más llamativo es que la marquesa es la ahora la dueña de la nueva ubicación de Mariscos Recio, por que el personaje interpretado por Jordi Sánchez va a seguir pasando por un momento complicado.

Además, Maire rompió con Alonso para no tener que cargar con la mochila que él traía consigo, algo que seguramente también influyó en que Amador fuera despedido de su trabajo. Poco antes, Agustín le había echado de casa, por lo que cero sorpresas si el plan es que Maire y Amador vuelvan a arrejuntarse...

Tampoco hay que olvidarse de que Greta va a pasar al contraataque y piensa valerse de la información que le proporcione Coque para hacer la vida imposible a los antiguos habitantes de Mirador de Montepinar...

¿Cuándo se estrena la temporada 14 de 'La que se avecina'?

Todavía no hay una fecha concreta para el estreno de la temporada 14, pero sí se anunció que los nuevos episodios se rodarán el año que viene y que su lanzamiento también tendrá lugar en 2023. Lo más probable es que también nos llegue a finales de año. Lo que sí se sabe ya es que volverá a estar dividida en 8 episodios.

Reparto y protagonistas

Salvo sorpresa inesperada de última hora -no nos olvidemos de que en la temporada 13 ya hubo varias bajas de miembros veteranos del reparto-, la temporada 14 debería traer de vuelta a ilustres de 'La que se avecina' como Fernando Tejero (Fermín), Jordi Sánchez (Recio), Nathalie Seseña (Berta), Eva Isanta (Maite), Carlos Areces (Agustín), Pablo Chiapella (Amador), Luis Merlo (Bruno), Nacho Guerreros (Coque), Ricardo Arroyo (Vicente), Petra Martínez (Fina), Esther Soto (Raluca) y Loes León (Menchu). Además, Miren Ibarguren (Yoli) volverá tras su marcha temporal motivada por su reciente maternidad, siendo además de esperar que Macarena Gómez (Lola) gane presencia. Eso sí, la gran duda sigue estando en saber si ya será posible que José Luis Gil regresa como Enrique Pastor.

La nueva entrega de la serie también debería recuperar a muchas de las últimas novedades del reparto como Laura Gómez-Lacueva (Greta), Mamen García (Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón), Félix Gómez (Óscar), Álex Gadea (Alonso), Carlos Chamarro (Esteban), Margarita Asquerino (Logi), Elizabeth Larena (Andy), Jaime Riba (Giorgi), Álex de la Croix (Karma) y Ainhoa Larrañaga (Julia).

Tráiler, imágenes y cartel

No queda otra que ser pacientes, ya que todavía no se ha lanzado ninguna imagen de la próxima tanda de episodios. En cuanto aparezca algo, no dudéis de que lo incluiremos aquí.

El futuro de 'La que se avecina'

Los fans de 'La que se avecina' pueden respirar tranquilos, ya que está confirmada su continuidad como mínimo hasta la temporada 15. Y lo más probable es que vaya más allá de ahí, pero ahí habrá que ver cómo reacciona en Mediaset, ya que los nuevos episodios cada vez funcionan peor en audiencia allí. Y es que, obviamente, una parte importante de sus seguidores aprovecha que se lanzan antes en Amazon Prime Video.

En Espinof: