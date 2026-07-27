Christopher Nolan explica el final de 'La odisea' y por qué cambió el desenlace de Homero: "Es tan sombrío y misógino que tuve que excluir parte"

El gran fenómeno ahora mismo en cines es 'La odisea', la impresionante adaptación del poema épico de Homero protagonizada por Matt Damon que está batiendo récords en taquilla. Como era de esperar, la película de Christopher Nolan hace varios cambios con respecto a la obra original, siendo especialmente llamativo que haya alterado su desenlace.

El propio Nolan ha explicado en Time cuál fue el principal motivo para tomar una decisión tan drástica: "Hablando de decisiones de adaptación, el final del poema es tan sombrío y misógino que tuve que excluir parte de ese material. Pero no quería descartarlo por completo en cuanto a lo que dice sobre los hombres y su forma de hacer la guerra".

Equilibrio entre pesimismo y optimismo

Esa misoginia también aparece retratada en una de las escenas más celebradas de la película, aquella en la que Circe (Samantha Morton) convierte en cerdos a los hombres de Odiseo: "También se ve esta idea del hombre como bestia en la escena con Circe. Ella dice que los hombres de Odiseo la habrían violado y asesinado, que son unos cerdos. Luego llegas al final y ves el saqueo de Troya y el horror de lo que hicieron. Tiene razón".

Una de las principales alteraciones fue dar un final más feliz a la historia de Odiseo y Penélope, algo que Nolan justifica así: "Es la caída de la civilización, así que hay una sensibilidad bastante sombría. El final habla de ciclos, y uno puede ver los ciclos de forma pesimista: la historia está condenada a repetirse. Pero también hay algo optimista en esos ciclos. Como dice Penélope, La civilización resurgirá".

"Hay renacimiento y regeneración. Para mí, al analizar el final, era importante intentar encontrar el equilibrio adecuado entre el pesimismo y el optimismo: pesimismo sobre lo que pudo haber precipitado la catástrofe de la Edad de Bronce y optimismo de que las cosas positivas se reafirmarán", concluye el oscarizado autor de 'Oppenheimer'.

Teniendo en cuenta que los dioses jugaban un papel fundamental en el final original de Homero -eran ellos los que forzaban una tregua cuando los familiares de los pretendientes invadían Ítaca buscando venganza-, es lógico que a Nolan no le quedase otra que hacer cambios. Y personalmente creo que es un gran cierre para la película.

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