'Carrie' debuta con su brutal primer tráiler y Mike Flanagan advierte: "Hay muchas sorpresas que no os esperáis"

Todos conocemos la historia de 'Carrie', y es difícil no hacerlo cuando, además de la novela de Stephen King hemos tenido tres adaptaciones a cine (en 1976, 2002 y 2013), una secuela ('Carrie 2: La Ira') y hasta un episodio de 'Riverdale' basado en el musical. Por eso Mike Flanagan se enfrenta a un reto como ningún otro: redefinir el mítico libro en una serie de televisión ambientada en la actualidad y que vaya más allá de un guion que podemos casi telegrafiar.

Se van a reír de ti

El primer tráiler de 'Carrie', presentado en la Comic-Con de San Diego, nos aclara el tono y las intenciones de esta nueva versión, evitando mostrar el sangriento baile de fin de curso y centrándose en lo que lleva hasta allí, con una Carrie White convertida en parte del grupo de amigos popular y preguntándose "Te esforzabas en hacerme creer que éramos amigas. Así que, ¿por qué? ¿Por qué... no serlo?".

Todo apunta a que esta vez Flanagan va a meterse más que nunca en la psique de su protagonista, cuyos poderes telequinéticos podemos ya intuir, gracias a la utilización de las redes sociales para el bullying (por ejemplo, vemos cómo le crean un perfil falso de Instagram para mofarse). En el aire queda ver qué giro da el director y guionista a la historia, después de ver lo que fue capaz de hacer en 'Doctor Sueño', 'El juego de Gerald' y 'La vida de Chuck'.

"Esto es lo que pasa. 'Carrie' fue escrita hace medio siglo. Fue adaptada espectacularmente por Brian De Palma. Es icónica. Es intocable. No hay ninguna razón para tratar de seguir sus pasos y caminar ese camino. Sin embargo, el mundo ha cambiado bastante", ha contado el creador, anunciando que no todo es lo que parece.

Hay muchas sorpresas que no os esperáis. Es una manera apasionante de adaptar algo. Así es como nos acercamos a 'Carrie'. Eso es lo que emocionó mucho a Stephen King. Creo que mucha gente cree que sabe de qué va la serie. Y hoy estoy muy ilusionado porque sé la sorpresa que 'Carrie' va a ser. Para mí lo fue, desde luego.

El 7 de octubre se estrenará en Amazon Prime Video, justo a tiempo para Halloween, y, honestamente, me muero de ganas de saber qué esconde Flanagan bajo la manga.

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