'Resident Evil' está llamada a ser, sencillamente, la mejor adaptación del videojuego de Capcom. Su último tráiler lo deja claro cristalino

En el mismo momento en que se anunció que Zach Cregger, responsable de las delirantes exquisiteces tituladas 'Barbarian' y 'Weapons', sería el responsable de dar forma a la nueva adaptación a la gran pantalla del videojuego 'Resident Evil', supe que el proyecto estaba en las mejores manos posibles. Ahora, las sensaciones que se reforzaron con el primer teaser del largometraje, se han confirmado definitivamente en el marco de la Comic-Con de San Diego.

La adaptación definitiva

El evento estadounidense nos ha permitido echar un nuevo vistazo a la producción a través de un tráiler oficial que deja claro que el tono lo es todo, con un cóctel de terror y comedia marca de la casa Cregger que no está exento de las dosis de hemoglobina de rigor y de un buen puñado de referencias indirectas a la obra de Capcom que hará las delicias de los parroquianos que no busquen una traslación a escala 1:1.

Y es que Cregger ya ha dejado claro en varias ocasiones que su intención con 'Resident Evil' es intentar replicar la experiencia de jugar a los videojuegos originales en un medio pasivo como es el cinematográfico. Todo ello mientras siembra el camino con unos cuantos easter eggs que conecten directamente ambos universos, como las plantas verdes, las cajas de munición y las presumibles sorpresas que quedan por descubrir.

La sinopsis oficial, por su parte, confirma que, tal y como se había rumoreado, la cinta seguirá un esquema similar al de 'Mad Max: Furia en la carretera', con un viaje de ida —¿y vuelta?— en medio del caos que desata el Virus-T en Raccoon City.

De la mente de Zach Cregger llega una emocionante y aterradora reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia totalmente nueva, Resident Evil sigue a Bryan, un mensajero sanitario que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua a lo largo de una fatídica y terrorífica noche en la que todo se desmorona a su alrededor en medio del caos.

'Resident Evil', protagonizada por Austn Abrams, Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser llegará a nuestras salas de cine el próximo 18 de septiembre. Yo, desde luego, no puedo esperar a posar mis retinas sobre ella.

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