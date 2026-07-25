Sauron pone patas arriba la Tierra Media en el descomunal tráiler de la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

Hace unos cuatro días, el coshowrunner de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' puso toda la carne en el asador en una entrevista en la que, junto a un primer vistazo en condiciones a Sauron, se dejó caer que la tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video sería "la más oscura y peligrosa" de todas y que tendría "un villano como Dios manda"; algo comprensible si tenemos en cuenta que cubrirá la forja del Anillo Único en el Monte del Destino.

Una seire para dominarlos a todos

Pues bien, menos de una semana después, la Comic-Con de San Diego nos ha servido en bandeja de plata un primer tráiler con la nueva tanda de episodios que reafirma el estatus del show como uno de los más ambiciosos producidos por la compañía de Jeff Bezos. Y es que los menos de dos minutos de aperitivo hacen gala de un despliegue audiovisual arrollador que asegura un espectáculo a la altura del legado de la saga.

En lo que respecta a la historia, ambientada cinco años después de la caída de Eregion, la sinopsis oficial nos deja claro cristalino lo que podemos esperar de la temporada:

La Tierra Media está en guerra. Los ejércitos de Sauron han atravesado todo el mundo, conquistando todo a su paso. Solo unos pocos reductos aislados se interponen entre el Señor Oscuro y la victoria total: Khazad-dûm, donde los enanos se encuentran ahora encerrados en lo más profundo de sus salones montañosos, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus Tres Anillos.

Pero en lo más profundo de la tierra de Mordor, en su torre de Barad-dûr recién terminada, el Señor Oscuro trabaja sin descanso día y noche, obsesionado con dominar un poder que doblegará a sus últimos enemigos: el Anillo Único para gobernarlos a todos... Ahora, todos los pueblos libres de la Tierra Media —enanos, elfos, hombres y magos por igual— deben encontrar la manera de unirse, en una carrera contra el tiempo para impedir que Sauron alcance su objetivo de dominar por completo toda forma de vida…

En esta ocasión, junto a habituales como Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Ismael Cruz Cordova o Charlie Vickers, el reparto de 'Los anillos de poder' dará la bienvenida a Eddie Marsan —que interpretará a Thrain'—, a Adam Young —como Marnûkh—, Andrew Richardson —que se pondrá en la piel de Anarion— y, especialmente, a un Jamie Campbell Bower cuyo Celeborn, el esposo de Galadriel, hará finalmente acto de presencia en la pequeña pantalla. Todo esto sin olvidarnos de Simon Pegg, que prestará su voz al Balrog.

Los primeros cuatro episodios de la tercera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' estarán disponibles en el catálogo de Amazon Prime Video el 11 de noviembre de este 2026. El quinto y el sexto se lanzarán el 18 de noviembre, mientras que los dos últimos capítulos que darán forma a la season finale harán lo propio el 25 de noviembre. Desde luego, el plan prenavideño suena de lo más apetecible.

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