La temporada de 3 de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' confirma su fecha de estreno. La serie de Disney Plus nos enfrenta a la maldición del Titán en su nuevo tráiler

La segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' ya subió las apuestas para expandir el mundo de Rick Riordan e introducirnos de lleno en lo que será el gran conflicto de la saga: la Gran Profecía. Eso sí, desde Disney+ no pierden el tiempo y la tercera temporada de la serie ya está en marcha, y además llega a la plataforma este mismo año.

El mayor desafío hasta la fecha

La espera entre la primera y la segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' se hizo eterna, y se ve que en Disney no quieren volver a repetir el mismo error y han tomado carrerilla con la producción. La tercera temporada no tardó en confirmarse, y de hecho ya nos dejaron un primer teaser de 'La maldición del Titán' allá por enero.

Ahora, durante la San Diego Comic Con, 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' se ha puesto las pilas y nos ha dejado un nuevo vistazo con Percy pasándolo mal y (literalmente) el peso del mundo sobre sus hombros. Y la confirmación más jugosa: la tercera temporada de la serie arranca en Disney+ el próximo 20 de noviembre.

La tercera temporada adaptará 'La maldición del Titán', el tercer libro de la saga de Rick Riordan. El peso de la Gran Profecía es cada vez mayor, ya que uno de los hijos semidioses de los Tres Grandes está destinado a elevar el Olimpo a una nueva era de esplendor o sumirlo en la ruina. Percy ya tiene todas las papeletas encima, pero por si fuera poco, Annabeth desaparece de repente.

Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell y Tamara Smart como parte del reparto principal, con Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie estrenándose como Nico y Bianca di Angelo, dos hijos de Hades.

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