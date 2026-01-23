La temporada 3 de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' no se hará de rogar: ya tenemos un primer vistazo a Percy y Annabeth en 'La maldición del titán'

Nos hemos despedido de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo', que ha llegado al final de su segunda temporada. La serie de Disney+ continúa adaptando de maravilla (a pesar de ciertos cambios y licencias) los libros de Rick Riordan, y si nos hemos quedado con la mecha a medias después del último episodio, por lo menos ahora sabemos que no tendremos que esperar otros dos añazos para ver cómo continúa la historia de Percy.

Tomamos carrerilla...

Aunque nos tuvimos que comer una espera de dos años entre las dos primeras temporadas, la producción de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' ha pillado buen ritmo y ya se está rodando la tercera temporada. Así que con el último capítulo desde Disney+ nos han dejado una noticia buenísima: la tercera temporada de la serie llega este mismo año.

Así que podemos esperar que Percy, Annabeth y el resto de semidioses regresen para finales de 2026, especialmente teniendo en cuenta que las anteriores temporadas se han ido estrenando en diciembre. Y si desde Disney continúan a este ritmo tan bueno, quizás podamos ir esperando una nueva temporada cada año hasta que se adapte del todo la saga de Riordan.

Con el anuncio en redes sociales, 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' también nos ha dejado un primerísimo teaser en el que los lectores de los libros han reconocido una de las escenas favoritas del fandom, con el baile entre Percy y Annabeth. Por ahora nos queda seguir esperando un poquito más, a ver si pronto se mojan con la fecha de estreno definitiva.

Con la tercera temporada se adaptará el tercer libro de la serie, 'La maldición del titán', e introducirá a Nico di Angelo, otro personaje clave para el futuro. Después nos quedaría por delante 'La batalla del Laberinto' y 'El último héroe del Olimpo', aunque si desde Disney se deciden a seguir estirando el chicle, tenemos más series de Riordan sobre dioses y panteones con muchísimo potencial para su propia adaptación.

