La temporada 2 de 'Percy Jackson' termina con más acción, más riesgo y prometiendo un futuro más ambicioso. La serie de Disney+ no tiene miedo a crecer con su público

La segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' ha llegado a su final en Disney+ y lo ha hecho con una contundencia que no solo supera las expectativas, sino que deja la puerta abierta a un futuro televisivo todavía más ambicioso.

El episodio final recupera el conflicto justo donde lo dejó la entrega anterior: Percy y su grupo corriendo al Campamento mestizo para frustrar la invasión de Luke en nombre de Kronos. Lo interesante es que, a diferencia de la primera temporada, esta vez la serie se ha permitido cierta libertad creativa respecto al material literario.

Una batalla breve, intensa y más madura

El segundo libro concluye con los eventos narrados tras la isla de Polifemo, pero el asedio al campamento y buena parte de los últimos episodios han sido originalmente creados para la serie. Aun así, el cierre consigue respetar el espíritu de los libros de Rick Riordan, mezclando flashbacks reveladores, la batalla más ambiciosa de la adaptación hasta la fecha y un puñado de pistas que ya empiezan a preparar el terreno para la tercera temporada. Acción trepidante, mucha emoción y una lectura más madura del universo que hacen que este final sea el más sólido de la serie.

Si la primera entrega se quedaba corta respecto a la escala épica que prometían los libros, la segunda ha corregido el rumbo, y este último capítulo concentra la mayor batalla de la serie hasta ahora: la defensa del campamento en la que Percy emerge como líder nato y en la que la rivalidad con Luke se vuelve personal. El enfrentamiento, que comienza con coreografías bien medidas y un despliegue visual muy convincente, termina en un duelo muy tenso.

Es cierto que la batalla resulta más breve de lo que muchos esperarían, pero todo lo que se muestra tiene su impacto: la paliza que Luke propina a Percy anticipa un tono más adulto para lo que está por venir, y demuestra que la serie ha crecido junto a los espectadores. Donde antes había un enfoque más ligero, ahora aparece una violencia contenida que encaja con la evolución narrativa de la saga literaria.

Y esa madurez se extiende a la propia puesta en escena: la planificación, la intensidad del combate cuerpo a cuerpo y la sensación de peligro elevan el listón visual y emocional de la serie. Si la tercera temporada mantiene este nivel, la épica crecerá al mismo ritmo que lo hace en los libros, donde el conflicto escala a hasta alcanzar niveles estratosféricos.

Thalia, Zeus y un giro que mejora el material original

Más allá del espectáculo, esta temporada también profundiza en la dimensión moral de los dioses. La serie ha reescrito parte del destino de Thalia, y lo ha hecho para mejor: en vez de limitarse a morir y convertirse en árbol para proteger el Campamento mestizo, como ocurre en los libros, aquí se revela que Zeus la salvó en secreto de las Furias, intentó reclutarla contra los Titanes y, ante su negativa, la convirtió en árbol para impedir que Cronos la convirtiera en campeona de su bando.

Este matiz no solo enriquece a Thalia, sino que subraya una idea fundamental: que los dioses no son infalibles, sino deidades imperfectas que toman decisiones moralmente grises.

Este foco en la ambigüedad divina también se refleja en el flashback entre Zeus y Thalia, la parte más emocional del episodio. La escena tiene un peso que no estaba tan marcado en el libro y deja claro que, a partir de ahora, la serie investigará con más crudeza el comportamiento de los dioses y su impacto sobre los mortales. Con la profecía en marcha, la lealtad incierta de Thalia y la difusa moralidad del Olimpo, el final nos deja con ganas de más.

