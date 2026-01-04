Los protagonistas de 'Percy Jackson' tienen muy claro a qué personajes de anime reclutarían para encontrar el Vellocino de Oro: "Es el marino perfecto"

La segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' ya ha arrancado en Disney+ y ha metido a Percy y compañía en una nueva misión que se las trae. La amenaza de Luke y sus rebeldes cada vez se está volviendo más real, y la única vía para poder salvar el Campamento Mestizo parece ser encontrar el mítico Vellocino de Oro.

No será una misión fácil y Percy, Annabeth, Clarisse y Tyson ya se han lanzado a su búsqueda. Pero los protagonistas de la serie tienen un par de reclutas más sacados del mundo del anime.

La experiencia cuenta

Recientemente a Walker Scobell y Aryan Simhadri, Percy y Grover en la serie de Disney+, les preguntaron que a qué personajes de anime les gustaría llevarse a la búsqueda del Vellocino. Y aunque en un primer momento Scobell tiró de los clásicos y fichó a Naruto Uzumaki, decidió pensárselo un poquito mejor.

"Diría que Naruto...", empezó Scobell antes de que se le encendiera la bombilla. "¡No, no! ¡Espera! [Satoru] Gojo. Creo que serías absolutamente imparable con él, nada te puede tocar. Es muy rápido, se puede regenerar, no tendría ningún problema poniéndose delante de ti cuando las cosas se ponen feas... La verdad es que tengo muchas ganas de la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen'.

Lo cierto es que Satoru Gojo es uno de los personajes más poderosos del mundo del anime ahora mismo, y sería una baza tremenda en cualquier misión que se nos ponga por delante. Por su lado, Aryan Simhadri decidió tirar un poco más de experiencia en el medio y ha fichado a uno de los mejores marinos del mundo del anime acordándose de un personaje clave de 'Vinland Saga'.

"No quiero decir alguien en plan One-Punch Man, se siente como una respuesta demasiado fácil", empezó Simhadri. "Voy a decir Askeladd. Es el marino perfecto, tiene mucha experiencia con los barcos... ¿Sabes qué? Es un poco similar a Luke, es un personaje con muchos grises, pero hace lo que es necesario. Y es muy bueno en alta mar"

Así que entre dioses griegos, hechiceros y vikingos, tendríamos una mezcla explosiva. Quizás demasiado explosiva según tenga el día Askeladd, pero si Gojo y él deciden unir fuerzas, el Vellocino de Oro lo encontramos en dos días.

