"Es una de las peores ideas": Daniel Radcliffe habla sobre el proyecto que lo reuniría de nuevo con Emma Watson y que, por fortuna, no se llegó a hacer

Con el auge de la serie que HBO prepara sobre el regreso del universo de Harry Potter a las pantallas, muchos fans de la saga mágica han esperado con ansias que los protagonistas originales de las películas inspiradas en las novelas de J.K. Rowling regresen con nuevos personajes, sin embargo, para Daniel Radcliffe, es un capítulo que ya se cerró. Aunque afirma que hubo una ocasión en la que él y su compañera de reparto y magia, Emma Watson, pudieron haber estado reunidos de nuevo en otra historia llena de fantasía.

En una reciente entrevista en el programa Hot Ones, el actor arrancó una buena carcajada y también un poco de alivio entre fans al recordar uno de los proyectos más estrambóticos que le llegaron durante su etapa con la saga del joven mago.

Según contó el actor, cuando él, Emma Watson y Rupert Grint estaban rodando las películas, alguien propuso un remake de 'El Mago de Oz' para cuando terminaran de rodar en Hogwarts y que los reuniría de nuevo, pero con una vuelta de tuerca tan rara que Radcliffe lo calificó como "una de las peores ideas que he escuchado en mi vida".

La anécdota, que él mismo relató entre risas, parecía sacada de una comedia: la propuesta contemplaba a Emma Watson como Dorothy y a Radcliffe interpretando al León Cobarde, pero con la peculiaridad de que su personaje sabía artes marciales: "Yo era como un león cobarde que daba patadas de karate", bromeó Radcliffe, recordando su reacción de adolescente cuando escuchó la idea por primera vez.

"Y recuerdo que tenía unos 15 o 16 años y pensaba: 'No sé mucho del mundo, pero esto es una mala idea y no debería hacerse'".

Y no irían solos

Al respecto, Daniel también afirma que Rupert Grint estaba contemplado para la dichosa reinterpretación: "No recuerdo qué era Rupert, solo recuerdo que yo iba a ser el león, pero él también sabía karate".

Por alguna razón, este remake de "El Mago de Oz" nunca llegó a concretarse, sin embargo, la industria siempre ha tenido en mente el adaptar la historia de Lyman Frank Baum: en 2013 se realizó 'Oz el Poderoso' con James Franco como protagonista junto a Mila Kunis, Michelle Williams y Rachel Weisz como las brujas de Oz.

Además, se realizó una miniserie que casi nadie recuerda: 'Tin Man', un gran éxito de audiencia tanto en la televisión por cable en Estados Unidos como en España a través de Antena 3 que contó con una Zooey Deschanel que empezaba bastante a despuntar, Alan Cumming e incluso Richard Dreyfuss como una versión del propio Mago de Oz

Que ese proyecto con Daniel y Emma nunca viera la luz es, en realidad, una pequeña victoria para los corazones nostálgicos. Después de todo, pocas cosas hubieran satisfecho menos a los fans que ver a los protagonistas de Hogwarts saltando del Callejón Diagon al camino de baldosas amarillas en versión artes marciales.

