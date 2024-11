Siempre se nos olvida que existe, pero esta reimaginación ultra oscura de 'El mago de Oz' fue todo un bombazo de audiencia

Ahora que estamos en plena fiebre por el estreno de 'Wicked' es, desde luego, un buen momento para repasar las numerosas adaptaciones y obras basadas en el universo creado por L. Frank Baum. Y es que la adaptación del musical no es la primera, ni será la única, serie o película que toma 'El mago de Oz' como su gran punto de referencia.

Y entre todas hay una miniserie que, a pesar de que fue todo un bombazo de audiencia en su momento, siempre se nos olvida que existió. Y eso que contó con una Zooey Deschanel que empezaba bastante a despuntar (y su hemana Emily ya lo petaba en 'Bones'), Alan Cumming como un personaje "no es el Espantapájaros pero para qué negarlo" e incluso Richard Dreyfuss como una versión del propio Mago de Oz.

Estrenada en diciembre de 2007 en Estados Unidos, y casi un año después en Antena 3 en España, 'Tin Man' arrasó completamente en audiencias en su país de origen. Con 6,4 millones de espectadores no solo se convirtió en lo más visto de SciFi Channel (la antigua SyFy), sino también en la serie más seguida de la televisión por cable estadounidense.

Moderna y oscura

La miniserie de tres episodios era una versión moderna de los libros de Baum que no cejaba en darle un giro a los personajes que pululan la tierra de Oz. O, mejor dicho, O.Z. (Outer Zone): una dimensión a la que se accede mediante un tornado y en el acaba DG (Deschanel), una camarera de Kansas que no deja de tener visiones de una mujer que le asegura que va a llegar una tormenta.

Al escapar de dicha tormenta se topará en este mundo de O.Z. donde encontrará amigos como Glitch (Cumming) cuyo cerebro ha sido mermado por Azkadellia, la "Bruja mala del oeste" (Kathleen Robertson); Wyatt Cain (Neal McDonough), un "hombre de hojalata" castigado durante años a vivir en un traje de hierro; y Raw (Raoul Trujillo), una suerte de híbrido león/humano.

No me meteré demasiado en el tema, pero todo en 'Tin Man' tenía un poco la onda de otras reimaginaciones y versiones "Ultimate" (perdón, sale mi vena comiquera) de esa década de los 2000. Es decir, el intentar reflejar la escena y la moda nocturna quizás algo ya over the top por aquel entonces además de los múltiples traumitas heredados de la generación X, pasando, por si fuera poco con cierta estética steampunk curioso.

Pero sobre todo lo que más dividió más a la audiencia (y a parte de su abrumador público) fue el hecho de ser tan oscura. El trasfondo trágico de sus personajes, si bien hoy en día "no es para tanto", fue suficientemente crudo para generar algunas reacciones negativas.

Independientemente de eso, la miniserie escrita por Jill E. Blotevoegel, Steven Long Mitchell y Craig W. Van Sickle llamó lo suficientemente la atención de la Academia de televisión: nueve nominaciones a los Emmy, incluyendo mejor miniserie, que finalmente se materializaron en uno al mejor maquillaje.

