El final explicado de 'The White Lotus'. Quién muere y quién sobrevive en el explosivo cierre de la temporada 3

Ocho episodios después, ya sabemos a quién pertenece el cadáver del inicio de la temporada 3 de 'The White Lotus'. La antología vacacional de HBO termina su entrega tailandesa con tragedia, como es habitual, para alguno de los huéspedes del resort de lujo. Por supuesto, a partir de aquí, spoilers.

Un episodio final de 90 minutos de duración que ha ido resolviendo las tramas de la temporada y a la vez hemos visto, en un acto final absolutamente explosivo, cómo ocurrió todo ese tiroteo insinuado desde el primer episodio. Algo que ha querido explicar, en parte, el creador de la serie Mike White en el "Inside the Episode" de esta semana.

Una de las "pistas falsas" de la temporada radicó en Timothy Ratliff (Jason Isaacs) preparando un cóctel letal. No solo piensa en suicidarse sino, además, en que su familia beba también del mejunje... excepto su hijo pequeño. No sabemos exactamente si este acto es por no tener el valor de también acabar con la vida del benjamín de la casa o por ser consciente de que Loki (Sam Nivola) es el único que podría vivir sin un duro.

En cualquier caso, White explica su inspiración para este intento de suicidio colectivo:

«He leído sobre un tío aristócrata que básicamente mató a su familia porque había dilapidado todo su dinero y no tuvo las agallas de contárselo. El modo en el que la familia de Tim le ven es tan crucial para su sentido del sí que cuando eso está en riesgo prefiere quemar toda la casa antes que enfrentarse a ello. Respecto a los Ratliff, es un final agridulce. La vida pasa por este valle personal. Pero qué va a pasar con ellos sin todas sus comodidades. No creo que Victoria es alguien que pueda vivir en pobreza. Estoy seguro de que encontrará otra solución.»

The Blood Lotus

Pero las muertes del episodio vienen en la trama de Rick (Walton Goggins), después de un nuevo enfrentamiento con el que cree que es el asesino de su padre, Hollinger (Scott Glenn). En estado muy alterado, este acude a Amrita, la consejera espiritual encarnada por Shalini Peiris. Por un lado se pone un paralelismo con el inicio de la temporada y, por el otro, es el momento determinante: «Si Amrita se hubiera sentado con Rick, quizás nada de esto hubiera pasado», reconoce White.

Y es que el no poder tener un momento de meditación y que justo en lo que espera atisbe de nuevo a Hollinger lleva a Rick a cometer una locura: le arrebata la pistola a Hollinger y le pega varios tiros. Aquí tenemos un nuevo giro: Hollinger no mató a su padre, es su padre. Pronto comienza un tiroteo en el que una de las balas alcanza a Chelsea (Aimee Lou Wood).

«Es un tema clásico de la tragedia griega, o alguien matando la cosa que aman e intentar consumar una venganza. (...) Chelsea tiene este tipo de fatalismo romántico sobre su relación y quieres creértelo. Ella le dice a él que pare de obsesionarse en el amor que no tuvo. Que piense en el amor que tienes.»

Al final, Gaitok dispara a Rick y se convierte en el inesperado héroe tanto para Sritala como para su crush Mook (Lalisa) con Rick, Chelsea, Hollinger (y unos cuantos guardaespaldas) como víctimas de la temporada 3 de 'The White Lotus'. En el lado de los supervivientes: los Ratliff, el trío de amigas y una Belinda con cinco millones más en su cuenta.

