'One Piece' por fin ha regresado y tiene a su nuevo Franky, pero el nuevo actor de voz no termina de convencer a los fans: "Ni siquiera lo está intentando"

Tras unos cuantos meses de parón, 'One Piece' ha regresado durante el fin de semana con dos nuevos capítulos de anime para continuar adaptando el arco de Egghead.

La cosa se está poniendo cada vez más tensa entre la tripulación de Luffy y el Gobierno Mundial, que poco a poco va cercando la isla de Vegapunk... Pero el mayor drama con estos dos capítulos no ha sido la trama del anime en sí, sino el nuevo actor de voz de Franky.

Toca acostumbrarse

Desde el año pasado, Kazuki Yao venía preocupando a los fans de 'One Piece' con sus problemas de voz. Y finalmente durante la pasada Jump Festa se confirmaba oficialmente que el actor de voz de Franky se retiraba y le pasaba el testigo del personaje a Subaru Kimura.

Con el regreso de 'One Piece' hemos podido escuchar oficialmente a Kimura como Franky. Y, aunque ya sabíamos que iba a ser un cambio grande, muchos fans no están contentos con su primera actuación.

"No me gusta nada. ¿Qué le ha pasado? Lo odio", comentaban varios fans en X (Twitter), con otros comentarios como "Ese no es Franky. Es como si hubieran cogido a un tío random de la calle que no ve One Piece y le pusieran a doblar a Franky".

"El nuevo actor de voz de Franky no está ni siquiera intentando sonar como lo ha hecho el personaje los últimos 20 años. Cada vez que le oigo hablar sé que no es él. Qué triste", decía otro fan.

Aunque Kimura tiene sus defensores, la respuesta general está siendo bastante negativa. Aunque ojo, que Kimura es un actor con muchas tablas al que hemos oído como Aoi Todo en 'Jujutsu Kaisen', Tendo en 'Haiykuu!!' o Sakuragi en 'The First Slam Dunk', así que no es un problema de talento ni calidad.

Como otros fans señalan, uno de los principales problemas es que Kazuki Yao tenía una voz icónica y muy reconocible y, que el personaje de Franky se creó específicamente para él... Con lo que tiene una sombra muy larga y es complicado competir contra su legado. Además, Franky es el primero de los tripulantes del Thousand Sunny en cambiar de actor de doblaje, aunque es mejor irnos mentalizarnos de que podría no ser el último si se sigue alargando el manga y el anime.

"Muchos de los actores de voz de 'One Piece' se están volviendo mayores, por eso necesitamos una nueva generación. A algunos les va a gustar y otros lo van a odiar, pero con el tiempo va a pasar. No se si usarán IA o no, pero ceo que es mejor usar nuevos actores", señaló otro fan, en referencia al problema que va a seguir surgiendo en el futuro del anime.

Va a llevar tiempo, y quizás otros mil capítulos de anime. Y es que como apuntaba otro fan: "Nadie podrá reemplazar a Yao, ni de coña. Pero podemos ir aceptando poco a poco al nuevo". Buena suerte Kimura, menuda se te viene encima.

En Espinof | En 'One Piece', Usopp miente más que habla. Pero todas estas veces sus mentiras han vuelto para morderle en el culo

En Espinof | El regreso de 'One Piece', más 'Dandadan', lo nuevo de 'One-Punch Man', y mucho más. Las series de anime más esperadas de 2025