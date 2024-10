¿Qué es el One Piece? Eiichiro Oda nos ha dado varias pistas a lo largo de los años (y no, no son los amigos que hicimos por el camino)

La aventura, encontrar una familia y la lucha contra el Gobierno Mundial son varios de los pilares de 'One Piece'. Pero no nos engañemos, que después de 27 años lo que queremos saber es qué es de verdad el One Piece, el legendario tesoro que Luffy lleva buscando desde el inicio de la serie.

Rebobinemos un poquito

"¿Qué es el One Piece?" es posiblemente la pregunta que Eiichiro Oda, el creador del manga, ha escuchado más veces a lo largo de los años. Y aunque no suelta prenda, sí que nos ha dejado varias pistas en entrevistas a lo largo de los años.

Allá por 1999, Oda confirmó que ya tenía muy claro qué es el One Piece e incluso reveló que "Ya he decidido el final y dibujado la última viñeta. Me centraré tanto en la tripulación como en el mundo exterior".

En este punto, muchos fans también han teorizado que el One Piece son "los amigos que hacemos por el camino" o "la aventura en sí misma". Pero Oda ha reventado esas teorías varias veces y parece que no le hace ninguna gracia.

"No, odio ese tipo de cosas", dijo Oda en 2019. "Es como el final de 'El mago de Oz', que vi cuando era un niño. Irse de aventuras durante tanto tiempo, y que la aventura en sí misma resulte ser el tesoro no es nada satisfactorio. Ese tipo de historias son imposibles. Se siente como... ¡he tenido esta aventura larguísima, dame el tesoro!"

A lo largo del manga y el anime también hemos recibido bastante pistas, y Oda incluso dejó caer que el propio logo de 'One Piece' ocultaba un secreto al respecto. Por ahora sabemos que que es un gran tesoro de valor inimaginable, y que en algún momento perteneció al Rey de los Piratas, Gol D. Roger.

También se cree que una parte también fue en su día posesión de Joy Boy, y que se encuentra en la última isla del Grand Line, Laugh Tale, y que los Poneglyphs son indispensables para llegar hasta allí.

Así que podemos asumir que sí: el One Piece es real (como gritó Barbablanca en su momento) y es un objeto tangible. En el manga y el anime también se ha dejado caer que podría ser un arma poderosísima o algo que podría salvar al mundo de una nueva hecatombe... Aunque, eso sí, Oda no es el único que conoce el gran secreto y sus editores Suguru Sugita y Kaito Anayama también saben qué es el One Piece, aunque según el propio Sugita "es difícil explicarlo con una sola palabra".

