La despedida al Going Merry, el Gear 5, y mucho más. Los fans de 'One Piece' deciden los diez momentos inolvidables con los que el anime nos estrujó el corazón

Con 25 años de anime a sus espaldas, es difícil tratar de decidir cuál es el momento más icónico de todo 'One Piece'... pero que no sea por intentarlo. Más de 1100 capítulos y dos décadas dan para mucho, y durante el One Piece Day de este 2024, los fans de la serie han enumerado los momentos inolvidables que además dejaron a más de uno llorando como un bebé.

La lista va a incluir spoilers de la serie de 'One Piece'. Leedla bajo vuestra propia cuenta y riesgo.

Grabados en la retina

El One Piece Day es un evento anual que se celebra en Japón y que se dedica a homenajear por todo lo alto la obra de Eiichiro Oda. A menudo cuenta con los actores de voz del anime, y también se aprovecha para anunciar novedades de todo tipo, como vistazos a la serie en acción real de Netflix y también las primeras imágenes del remake 'The One Piece'.

Es un evento que involucra muchísimo a los fans, y en la edición de 2024 se llevó a cabo una votación para decidir los diez momentos inolvidables que nos ha dado la serie. Y estos fueron los resultados:

La despedida al Going Merry La muerte de Corazón Luffy le presta su sombrero a Nami Sanji se reúne con Luffy en Whole Cake Island El resultado de Zoro vs Kuma Las últimas palabras de Ace Robin quiere vivir La despedida de Vivi El sueño de Luffy en Wano El debut del Gear 5

La lista incluye momentos más clásicos y de las primeras sagas, como la despedida de Vivi de la tripulación y el icónico momento en Water 7 en el que Robin declara (a grito pelao) que quiere vivir. Pero también es un magnifico recorrido de toda la historia que no se deja atrás algunos de los momentos recientes más impactantes, como la llegada del Gear 5 de Luffy durante la Saga de Wano o la muerte de Corazón, que para ser un personaje tan anecdótico se ha convertido en uno de los favoritos de los fans.

Ahora que el manga ha entrado en su saga final, es posible que para el año que viene (o dentro de un par de años) la lista varíe un poco. Y cuando descubramos por fin qué es el One Piece, seguro que termina colándose en los primeros puestos.