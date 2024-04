'One Piece' estrena su mejor capítulo hasta la fecha. El duelo entre Luffy y Lucci se convierte en el mejor valorado del anime gracias a un Gear 5 espectacular

Con ya 1100 capítulos encima, 'One Piece' puede intimidar como anime para empezar a ver desde cero. Pero Toei Animation se ha dispuesto a quitar los miedos de un plumazo y atraer a los fans subiendo el nivel de la animación con cada nueva saga.

La serie estrenó el fin de semana pasado su capítulo 1100 marcando un nuevo récord para 'One Piece', y ya está considerado como el mejor de todo el anime en sus casi 25 años de historia.

Nuevo récord (por ahora)

Ya llevamos desde enero metidos en el Arco de Egghead, y el capítulo 1100 ha supuesto la llegada del CP0 a la isla de Vegapunk. Y también el principio del esperadísimo nuevo duelo entre Luffy y Rob Lucci, por si nos habíamos quedado con ganas desde Enies Lobby.

Si ya la llegada del Gear 5 al anime fue uno de los momentos más espectaculares de 'One Piece', el capítulo 1100 no se ha quedado corto y ha mostrado algunas de las secuencias más impresionantes que hemos tenido en toda la serie. La animación se ha llevado aplausos y elogios por todas partes, y ha hecho que el capítulo 1100 se convierta en el mejor valorado en IMDb.

En el momento de escribir este artículo cuenta con una puntuación de 9,9 sobre 10, superando a algunos de los episodios más icónicos de 'One Piece'. Hasta el momento, los fans consideraban que el capítulo 1015 ('Luffy Sombrero de Paja - El hombre que se convertirá en el Rey de los Piratas') o el 1089 (el comienzo del Arco de Wano) eran los mejores de toda la serie... Y sabiendo cómo van estas cosas, es muy posible que las puntuaciones vayan fluctuando estos días.

Sí que ha habido un consenso sobre el Gear 5 de Luffy, ya que el anime nos ha mostrado la transformación completa y desde cero y se ha ganado unos elogios todavía mayores con con su primera aparición. Así que aunque tengamos el remake con 'The One Piece' de Netflix encima, parece que Toei quiere seguir poniendo toda la carne en el asador para que no nos olvidemos del anime original.

En Espinof: