El capítulo 1071 de 'One Piece' ya tiene la mejor animación de la historia de la serie, aunque el Gear 5 de Luffy ha dividido a los fans: "¿Se supone que esto era un momento serio?"

Venga. Ya está. El momento llegó y pasó: después de meses y meses con Toei Animation y el anime de 'One Piece' anticipándolo, por fin ha llegado el Gear 5 al anime semanal. La animación ya venía haciendo pequeños teasers en los que podíamos ver fogonazos de lo que sería el culmen de los poderes de Luffy, y aunque muchos fans están encantados con el debut del 5 otros tanto se han quedado bastante desencantados.

¡Cuidado! ¡Este artículo contiene spoilers del capítulo 1071 del anime de 'One Piece!

Un momento histórico

El capítulo 1071 de 'One Piece' era uno de los más anticipados, e incluso el director del anime Tatsuya Nagamine se había puesto al mando para medir cada detalle. La anticipación era tremenda, e incluso parece que Crunchyroll murió durante un buen rato de la cantidad de gente que estaba intentando ver el capítulo.

Pero tanta anticipación mereció la pena y nos ha dejado el que posiblemente es el episodio mejor animado de toda la serie. Ya en los últimos meses 'One Piece' ha ido subiendo cada vez más el nivel y ha tumbado fronteras al contratar a un buen número de animadores internacionales, incluso ha tenido su primer director no japonés en toda la historia del anime.

Y ahora en esta nueva ronda del combate entre Luffy y Kaido el anime nos ha dejado algunas de las secuencias más impresionantes de la mano de los animadores Weilin Zhang y Vincent Chansard, que ya es una leyenda dentro de la serie.

Ahora bien, a pesar de que a nivel técnico el debut del Gear 5 ha sido una auténtica fantasía en el terreno de la animación (con storyboards frenéticos, un montaje bien medido, pesos y ritmos donde se necesitan, y sin olvidarnos de la fantástica actuación de Mayumi Tanaka como Luffy), pues a muchos fans no les ha gustado demasiado no el resultado ni la sorpresa.

La Fruta del Diablo de Luffy acaba de despertar y le ha permitido hacer cosas como convertir el suelo en goma, que se le salgan los ojos de las órbitas o dejar achicharrado a Kaido como si fuera el Coyote al que le acaba de rebotar encima la enésima bomba. Tal y como ya se se venían describiendo los potenciales poderes del Gear 5 son ridículos, y es precisamente lo que deben ser.

Bugs Bunny ha entrado en acción

Con este nuevo aumento de poder, los fans que no venían de leer el manga esperaban una escalada similar al Ultra Instinto de Goku, y una batalla acorde rodeada de seriedad y gravedad. Pero si ya llevamos tantos capítulos encima deberíamos saber que esto nunca le ha pegado a Luffy, y el propio Eiichiro Oda es el primero que se quiere alejar de las peleas serias para su manga.

Con el Gear 5, Oda quiso regresar al humor y la iconografía de los dibujos animados clásicos como 'Tom y Jerry', y Toei lo ha clavado perfectamente en el anime con efectos de sonido, gags visuales, e incluso referencias a otras series clásicas.

Quizás sea decepcionante para muchos fans que esperaban un combate a vida o muerte y se han encontrado con Bugs Bunny pegándole una paliza a una serpiente gigante como si fuera una culebrilla, con efectos de sonido, chichones y estrellitas incluidos. Pero es precisamente lo que debe ser Luffy, comedia pura y slapstick.

El despertar de la fruta de Luffy (y su revelación como la legendaria Hito Hito no Mi: Modelo Nika) también ha supuesto el regreso de Joy Boy, quien es famoso por llevar siempre la liberación y la alegría por dónde pasaba. Y honestamente, no se me ocurre una mejor manera de hacerlo que liberándonos completamente de las leyes de la física al convertir todo el goma y tener Luffy barriendo el suelo con sus enemigos al más puro estilo 'Animaniacs'.

Así que aunque el Gear 5 ha tenido una acogida espectacular, tampoco han faltado los comentarios de fans decepcionados (o de gente que no sigue la serie y que se ha quedado flipando un poco) preguntando si la pelea entre Kaido y Luffy está editada, si "¿Es real?", o si "¿Se supone que esto era un momento serio?".

Porque si queremos peleas serias, tenemos decenas y decenas para elegir (y sin ni siquiera salir de 'One Piece'), pero Luffy siempre ha sido un protagonista que sigue su propio ritmo y su propio estilo, con unos poderes diseñados para maximizar la comedia de la serie y una actitud arrolladoramente alegre. Así que llegados a este punto, convertirle en un Looney Tune ya era la evolución definitiva que tenía que llegar tarde o temprano.

