"Siempre he odiado esa corriente": el creador de 'One Piece' no quería un manga con combates serios, y revela la improbable inspiración para el Gear Fifth de Luffy

Aunque parezca casi imposible, 'One Piece' ya está entrando en su recta final. Pero tranquilidad, que todavía nos quedan varios años de manga por delante. Eso sí, los últimos capítulos han sido un tanto frenéticos y nos han dado un buen número de combates, revelaciones, giros, un nuevo compañero... y una nueva forma para Luffy. Y según ha revelado el propio Eiichiro Oda, tenía muy claro el tono que quería conseguir con el Gear Fifth de Luffy y de dónde sacó la inspiración necesaria. ¡Cuidado, que van spoilers del manga de 'One Piece! Combates serios no, gracias Para conmemorar el 25 aniversario de la serie, Eiichiro Oda ha dado más detalles sobre cómo ha sido trabajar todos estos años en 'One Piece' y cuál ha sido para el uno de los momentos más importantes. Así que teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en el manga, Oda reveló que para él la transformación de Luffy en el Gear Fifth ha sido uno de los puntos álgidos de la historia. En Espinof 'One Piece': por qué hay tantísimos piratas en el anime pero ninguno lleva un parche en el ojo Esta nueva transformación ha marcado un antes y un después en la historia, con los poderes de la Fruta del Diablo de Luffy dándole el empujón que necesitaba para derrotar a Kaido. Hay fans un tanto escépticos ante los nuevos poderes de Luffy, que le permiten hacer cosas como volverse gigante y convertir en goma no solo su cuerpo si no también todo lo que toca. Esto ha dado lugar a que los combates puedan ser toda una locura, pero es que según Oda lo más importante es que también fueran divertidos. El Gear Fifth de Luffy "Dibujé esto jugando un poco con la idea de que no pasa nada si a la gente no le gustaba", dijo Oda. "Quería que las batallas tuvieran humor. Desde que era un asistente, las expresiones que eran el símbolo de los mangas se han ido perdiendo. Por ejemplo, el poner una bombilla cuando un personaje piensa, o hacer que las piernas de un personaje vayan en círculos como las ruedas de un coche cuando corren". Según explicó el mangaka, quería recuperar ese sentimiento un tanto cartoon con elementos exagerados para darle más humor a las batallas. De hecho en la entrevista conjunta con Gōshō Aoyama, Oda reveló que una de sus inspiraciones para el tono del Gear Fifth fueron precisamente los dibujos animados clásicos, y en especial en 'Tom y Jerry'. "El concepto era un poco como si de repente me hubiera puesto a dibujar 'Tom y Jerry", explicó Oda. "Las peleas de los mangas se ha vuelto cada vez más serias para conectar con los fans, y siempre he odiado esa tendenci. No quiero convertir ['One Piece'] en un manga serio, quiero que sea divertido. Por eso dibuje esto, y me divertí mucho haciéndolo".

