El creador de 'One Piece' revela cuándo quiere terminar el manga... aunque quizás se esté pasando de optimista

'One Piece' está celebrando su 25 aniversario por todo lo alto, y además del inminente estreno de 'One Piece Film Red' también ha regresado el manga de su pequeño hiato para ir encaminando la historia hacia su arco final.

Eiichiro Oda dice tener pensado el desenlace de la serie desde hace muchísimo tiempo, y parece que el mangaka tiene una fecha en mente para el bombazo final.

Marcando la fecha en los calendarios

Esta semana Shueisha ha publicado una entrevista conjunta con Eiichiro Oda y Gosho Aoyama, el creador de 'Detective Conan', con los dos mangakas analizando sus obras y sus trayectorias como dibujantes. Como no podía ser de otra manera, cuando ha tocado hablar de 'One Piece', también ha terminado saliendo como tema el final del manga.

Según afirma Oda en la entrevista, está previsto que 'One Piece' termine en cinco años y ya tiene todos los detalles del final completamente preparados. Aún así y si de él depende, le gustaría terminar la serie un poco antes.

"No debería decir esto en voz alta, porque por ahora no he acertado mucho, pero mi objetivo es terminarla en tres años", dijo el mangaka.

Con estas fechas en la mano, la verdad es que no se puede asegurar ni que 'One Piece' vaya a terminar ni en tres años ni en cinco. Hasta ahora, Oda ha ido dejando algunos pedacitos de información sobre cuándo pasarán ciertas cosas en el manga, y la verdad es que suele ir por un poco detrás de sus predicciones. Por ejemplo, en teoría el Arco del País de Wano iba a comenzar en 2017 y hasta 2018 no arrancó en el manga.

Aún así, ya en 2020 aseguró que a 'One Piece' le quedaban cuatro o cinco años por delante, así que no sería del todo descabellado fijar su final para 2025. Eso sí, teniendo en cuenta la cantidad de tramas que quedan por resolver, igual Oda está siendo un poco optimista con su objetivo personal y es mejor esperar el final, como pronto, para 2027.