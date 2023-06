'One Piece' hace historia con su episodio 1066: el anime tendrá un director occidental por primera vez en sus 24 años en antena

Hace unos años era muy raro ver un nombre que no fuera japonés en los créditos de nuestros animes favoritos. De vez en cuando veíamos una pequeña lista con animadores coreanos o chinos, pero encontrar un animador occidental era una excepción extrañísima.

Las cosas han ido cambiando en la industria, y con la enorme cantidad de animes que se producen al año los estudios han ido buscando talento fuera de sus fronteras cada vez más a menudo. En 'One Piece' ya hemos tenido varios occidentales trabajando en algunos de los capítulos más icónicos de la serie, pero por primera vez un animador no japonés se ha sentado en la silla del director.

Un pequeño hito para la serie

Henry Thurlow ya lleva unos cuantos años trabajando en la industria del anime, y ha hecho de todo. Desde 'JoJo's Bizarre Adventure' hasta 'Yona of the Dawn' pasando por 'Pokémon' y 'Naruto: Shippuden'.

Thurlow ha trabajado de vez en cuando en 'One Piece' desde 2019, y hace unas semanas anunció en su cuenta de Twitter que iba a pasar a trabajar a jornada completa para el anime de Toei. Pero el tema es que no solo venía para animar algunas de las escenas más esperadas, es que también ha dirigido el episodio 1066 de la serie.

Así que Thurlow se ha convertido en el primer director no japonés del anime de 'One Piece' , porque nadie en todo el equipo ni el estudio recuerda que este techo de cristal lo rompiese otra persona. La industria del anime está cambiado poco a poco con todo el talento extranjero, y es una buenísima noticia que una serie tan grande como 'One Piece' abra la puerta así para los animadores de fuera de Japón.

El capítulo 1066 ya ha pasado a la historia de 'One Piece' con la dirección de Thurlow, aunque también promete ser importante por su propio peso con el combate entre Eustass Kid y Trafalgar Law contra Big Mom. Sin presiones para el primer capítulo de Thurlow como director, eh.

En Espinof | El Doraemon carajillero y otros momentos míticos del doblaje de anime