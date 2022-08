Qué es el Gear Fifth de Luffy en 'One Piece' y cómo son sus arrolladores nuevos poderes

Estos últimos capítulos del manga de 'One Piece' han ido subiendo todavía más el nivel de la serie y nos han dejado unos cuantos bombazos. El manga de Eiichiro Oda ya se está encaminando hacia el desenlace del Arco del País de Wano, pero antes de entrar en su recta final se ha dejado ver un nuevo hito para Luffy con la revelación de su Gear Fifth.

¡Si sois seguidores del anime únicamente, ojo que vamos a hablar del manga y pueden llover spoilers!





¿Gear qué?

Monkey D. Luffy es uno de los personajes más poderosos de 'One Piece' y en los primeros tramos de la serie básicamente es imparable y apenas tiene rival. La fuente de sus poderes es, por supuesto, la Fruta Gomu Gomu que se comió de pequeño y que le volvió un hombre de goma.

Esta Fruta del Diablo le da también unos poderes especiales conocidos como "Gears" que se clasifican en varios niveles y que ha podido desatar en ciertos momentos de la serie, con lo que se ha vuelto lo suficientemente poderoso para enfrentarse a algunos de los peces gordos de la historia.

El Gear Second le da un nuevo fogonazo de energía que aumenta sus habilidades, el Gear Fourth: Tankman le permite centrase en sus defensas y absorber enormes cantidades de daño... y la lista sigue con varios poderes extraordinarios que nos llevan al Gear Fifth.

Despertando una nueva transformación

Luffy ha estado desarrollando los diferentes niveles de la Fruta Gomu Gomu durante años, y por ahora ha llegado a su pico más alto durante el Arco del País de Wano. Durante el último combate contra Kaido parecía que las cosas estaban muy, muy negras, pero finalmente Luffy consiguió reponerse de lo que se presentaba como una derrota segura y acceder al que por ahora es su estado más poderoso.

Con el Gear Fifth, Luffy ha conseguido cargarse por completo los límites de su Fruta del Diablo y despertar todo su potencial. Porque en concreto la Fruta de Luffy no es una Paramecia como se creía hasta ahora, si no una Mythical Zoan que le ha permitido transformarse completamente. Así que tachando lo de más arriba arriba sobre la Fruta Gomu Gomu, resulta que la fruta de Luffy es en realidad una Hito Hito No Mi, Modelo: Nika.

Cuando Luffy despierta el Gear Fifth también obtiene una transformación física completa, con su pelo volviéndose esponjoso y blanco como una nube, unas cejas frondosas del mismo color y en general una apariencia muy similar al del Dios del Sol Nika.

Todavía queda por ver cómo está relacionado del todo Luffy y su fruta con esta deidad, pero quizás tenga que ver con el origen de las Frutas del Diablo. Aunque claro, conociendo a Oda todavía nos queda tela hasta que se revele esto último.

El potencial del Gear Fifth

Además de su transformación física, los poderes de Luffy lógicamente han ido a un nuevo nivel con esta forma. De entrada, el cuerpo de goma de Luffy es mucho más fuerte que antes, no necesita valerse del aire para hincharse y ahora también puede cambiar de tamaño como le de la gana... Así que Luffy puede convertirse en un gigante y hacer cosas como saltar a la comba con Kaido sin despeinarse demasiado.

También se ha vuelto mucho más maleable, con lo que se puede adaptar a cualquier golpe mortal sin dañar su cuerpo.

Sin duda la parte más curiosa del Gear Fifth es que ahora las cualidades de goma de su fruta no solo afectan a su cuerpo, si no también a lo que tiene a su alrededor. Luffy puede volver de goma básicamente todo lo que le apetezca, tanto objetos, el escenario, o incluso a otra gente. Algunos usuarios de Frutas del Diablo pueden utilizar a sus alrededores o a otras personas, pero no a todas a la vez sin discriminar.

Las nuevas habilidades de Luffy le han permitido incluso agarrar un rayo y convertirlo en goma, con lo que parece que casi no hay nada que no pueda hacer. Todavía queda mucho 'One Piece' por delante, pero desde luego el Gear Fifth lleva los poderes de Luffy a un nuevo nivel y ha sacudido de lleno el tablero a la hora de medirle contra algunas de las grandes leyendas de la serie.