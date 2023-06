El arma secreta de Netflix para que su 'One Piece' triunfe es que nos caiga bien su reparto: los Sombrero de Paja revelan sus animes favoritos (y el parraque que fue conocer a Oda)

La serie de acción real de 'One Piece' de Netflix lleva meses generando curiosidad, emoción y horror a partes iguales. Y con el historial que llevamos entre 'Death Note' y 'Cowboy Bebop' con su cancelación fulminante... Pues es normal que los fans de Eiichiro Oda anden un poco nerviosillos.

Además Netflix se ha ido guardando las primeras imágenes hasta prácticamente el último minuto. Pero también ha revelado un as en la manga que nadie esperaba para que queramos que 'One Piece' salga bien: que nos encante su reparto.

Hazlo por ellos

Entre subirlos al escenario del Tudum, decenas de videos con ellos hablando de sus personajes, o el momento en el que Iñaki Godoy llora al verse como Luffy parece que la estrategia definitiva de Netflix está siendo restregarnos en cuanto pueden lo majísimos que son este grupo de chavales y cómo aman 'One Piece'. Porque... ¿Cómo vas a decepcionarles y no querer apoyar su serie?

Y lo mejor de todo es que les está funcionado. El grupo de Iñaki Godoy, Emily Rudd, Jacob Robero Gibson, Taz Skylar y Mackenyu Arata ha enamorado del todo al fandom de 'One Piece'. Incluso quienes todavía no se fían un pelo con el live action parece que quieran darle una oportunidad solo por ellos, y los que nunca se había atrevido con el manga o el anime también se quieren subir al Going Merry.

Todo lo que han necesitado es mostrar "la energía" correcta de sus personajes y mostrarse como un grupo unido de colegas que hacen bromas, se quieren muchísimo y que se lo han pasado pipa rodando la serie. Todavía no se ha estrenado la serie, y ya queremos creer que son los Sombrero de Paja en carne y hueso.

Y, por supuesto, que son tan fans de 'One Piece' como nosotros.

Como conocer a Dios

La entrevista más reciente del reparto con Collider nos dejó bastantes perlas, y una de ellas fue revelar que efectivamente habían llegado a conocer a Eiichiro Oda. El creador de 'One Piece' visitó el rodaje de la serie el año pasado, y aunque los actores no pueden revelar mucho sí que admiten que fue una experiencia un poco aterradora.

"Tuve la oportunidad de conocer al señor Oda. No puedo dar muchos detalles, pero pude interactuar con él", dijo Godoy. Rudd también tuvo su momento con el mangaka y explicó que "También pude conocer a Oda-sensei, y es lo más asustada que he estado en toda mi vida. Es un tipo encantador, pero ya sabes... Es como conocer a Dios".

Todavía tenemos que ver cómo de fiel será 'One Piece' al manga (aunque el propio Oda dijo que no se estrenaría hasta que él diera el aprobado final), pero lo que sí que es cierto es que igual el reparto de la serie se ha vuelto un poco más otaku en el proceso.

Emily Rudd es seguramente la más friki del grupo y reveló que su anime favorito es 'Made in Abyss', aunque también recomendó 'Tokyo Ghoul', 'Shingeki no Kyojin' y 'Jujutsu Kaisen' como los "básicos" que todo el mundo debería ver. Mackenyu, que además ha participado en un buen puñado de adaptaciones en acción real, se quedó con 'Hunter x Hunter' por encima de cualquier otro.

Taz Skylar reveló que cuando era pequeño "veía mucho anime en España" y que su preferido es 'Trigun', mientras que Iñaki Godoy dijo que ha empezado a ver 'Chainsaw Man' pero que se le hizo muy violento... Así que por ahora se queda con 'One Piece' y 'Kimetsu no Yaiba'. El que todavía no se ha mojado fue Jacob Romero Gibson, que parece que aún no se ha pasado del todo al anime.

