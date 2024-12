¡Chris Evans volverá a Marvel! Ya sabemos en qué película ocurrirá, pero no con qué personaje

Seamos honestos: después de ver que las películas de sus nuevas fases no terminan de despegar, todos imaginábamos que los Vengadores clásicos, los de toda la vida, aquellos que terminaron su labor en 'Endgame' volverían de una manera o de otra en 'Doomsday' y 'Secret wars'. El primero en firmar fue Robert Downey Jr, que como todos sabemos interpretará al Doctor Muerte, pero alguien más ha decidido unirse a la fiesta multiversal.

Hay cheque, hay Marvel

A favor de Chris Evans hay que decir que nunca ha dicho "nunca jamás" a Marvel, y de hecho ha repetido uno de sus míticos papeles en 'Deadpool y Lobezno', así que estaba más o menos cantado que volvería para 'Vengadores: Doomsday', aunque no está claro que sea como Capitán América, dado que Sam Wilson (Anthony Mackie) continuará teniendo ese papel. No sería tampoco una gran sorpresa, eso sí.

De los héroes del Marvel pre-'Endgame' podrían volver algunos intérpretes a darnos una sorpresa, pero ni Scarlett Johansson ni Dave Bautista parecen por la labor de meterse en el engranaje de nuevo, por suculento que sea el cheque. El resto de los que siguen en activo, desde Chris Pratt como Starlord hasta Chris Hemsworth como Thor, tienen todas las papeletas para tener su momento estelar.

De momento, poco más sabemos: la quinta parte de 'Vengadores' se estrenará el 1 de mayo de 2026 (o sea, que estamos a solo año y medio de verla) y es la gran esperanza para recobrar el estatus de líder en el mundo del cine mainstream. Si lo conseguirán o no, me temo que no depende (del todo) de Chris Evans.

