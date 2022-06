'One Piece': todo lo que sabemos sobre la serie en acción real de Netflix basada en el legendario anime

No es la primera vez que Netflix se atreve con adaptaciones en acción real de animes icónicos. Ya tuvimos en su momento una intentona con su versión americana de 'Death Note' y también la malograda 'Cowboy Bebop', pero sin duda la plataforma está intentando agarrarse a eso de que a la tercera va la vencida y está dándolo todo con su serie de 'One Piece'.

La buena noticia para los fans del anime es que el propio Eichiro Oda está muy involucrado en la producción de esta adaptación en acción real. La serie de 'One Piece' para Netflix se confirmó allá por enero de 2020, con Oda revelando que una primera temporada de 10 capítulos estaba en marcha.

¿Cuándo arranca la travesía?

La producción de la serie comenzó en verano de 2020 en Sudáfrica y ha tenido sus más y sus menos, con algunos retrasos parando el desarrollo. Finalmente el rodaje arrancó en febrero de 2022 y en teoría se cerrará el próximo julio, así que todavía no hay una fecha de rodaje concreta.

Teniendo en cuenta este calendario, y que todavía queda la post-producción por delante, lo más seguro es apuntar a un posible estreno en 2023 como pronto.

Conociendo a la tripulación

Poco a poco se han ido conociendo a los primeros nombres en el reparto de 'One Piece', incluyendo a los principales miembros de la tripulación. Iñaki Godoy interpretará al protagonista, Monkey D. Luffy, con Taz Skylar como Sanji, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp, y Mackenyu como Roronoa Zoro.

meet the Straw Hats in Netflix's live action ONE PIECE:



Iñaki Godoy is Luffy pic.twitter.com/TJj24AOTr7 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021

Durante los siguientes meses se continuó desvelando más del reparto de la serie y sabemos que se contará con Morgan Davies como Koby, Ilia Isorelys Paulino como Alvida, McKinley Belcher como Arlong, Jeff Ward como Buggy, Vincent Regan como Garp y Aidan Scott como Helmeppo. También se ha confirmado a Peter Gadiot como Shanks, Sven Ruygrok como Cabaji, Len-Barry Simons como Chu, Richard Wright-Firth como el oficial Ukkari y Jean Henry como Fullbody.

Por si fuera ya poco reparto, durante la Geeked Week de Netflix se han revelado seis nuevos miembros para el reparto. Ahora también sabemos que tendremos a Langley Kirkwood como el Capitán Morgan, Celeste Loots como Kaya, Alexander Maniatis como Klahadore, Craig Fairbrass como Chef Zeff, Seteven Ward como Mihawk y Chioma Umeala como Nojiko.

Los primeros vistazos

Todavía no se ha revelado un tráiler de la serie ni una revelación oficial a la caracterización de los personajes pero la Geeked Week también nos ha dejado un primer vistazo a los escenarios y algunas imágenes de la serie. Para el rodaje de 'One Piece' se han construido unos inmensos escenarios reales para reproducir varios de los barcos de la serie, incluyendo el Going Merry y el Miss Love Duck.

✔️ The Going Merry

✔️ Miss Love Duck

✔️ Baratie



Take a tour inside the massive sets of ONE PIECE, now in production #GeekedWeek pic.twitter.com/104rCQmXsj — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

Usando el anime como mapa

Steven Maeda es el showrunner de la serie de 'One Piece' y tiene una larga carrera en la industria, habiendo participado en 'Expediente X' y 'Lost'. Matt Owens ('Agentes de SHIELD') también será el principal guionista trabajando junto a Maeda. No se sabe hasta que punto está Oda involucrado en el desarrollo de la serie, pero sí que está acreditado como productor ejecutivo y es uno de los mayores impulsores del proyecto.

En principio la dirección del primer episodio de 'One Piece' correrá a cuenta de Marc Jobst, quien ya ha dirigido para Netflix en 'Daredevil', 'The Punisher', y 'The Witcher'. Si 'One Piece' se mantiene fiel al tono del anime desde luego es un cambio gordo de registro, pero de entrada es un currículum fabuloso.

En principio la primera temporada apunta a 10 episodios pero hay rumores de que finalmente podría contar únicamente con 8 capítulos. Es muy pronto para mojarse pero desde luego hay material de sobra como para hacer una serie de varias temporadas.

Cómo empezar a ver 'One Piece' desde cero

Si empezar 'One Piece' todavía es una tarea pendiente y la espera hasta la serie de Netflix es demasiado larga, es el momento perfecto para tratar de ponerse al día con la serie original de anime.

Ojo, que es una tarea monumental porque lleva más de 20 años en emisión y cuenta con más de 1000 capítulos a sus espaldas. Si no le tenéis miedo a estas cifras y buscáis una buena maratón, 'One Piece' está disponible al completo en Crunchyroll.