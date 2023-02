'One Piece' de Netflix ya tiene una nueva polémica: la actriz de Nami explica el cambio sobre Luffy que ha molestado a los fans más quisquillosos del anime

La serie de 'One Piece' que prepara Netflix nos está dejando ver cositas con cuentagotas, aunque poco a poco se ha ido desvelando todo el reparto y algunos primeros vistazos a los barcos a tamaño real que se han construido.

Mientras por fin llega el tráiler de la serie, lo que se ha dejado ver es una primera imagen de los Sombrero de Paja listos para la aventura... y cómo no, los fans la han mirado con lupa.

Fidelidad o practicidad

'One Piece' ya ha tenido algunas polémicas menores... Incluyendo que tal o cual actor es demasiado guapo, o demasiado feo, o que no cumple con las proporciones imposibles del manga, o que hay demasiada diversidad o cualquier otra patata. Pues en realidad las críticas hacia la primera imagen de Iñaki Godoy como Luffy no ha venido por nada de eso, si no por sus sandalias.

La primera imagen nos dejaba a ver a Luffy, Nami, Zoro, Sanji y Usopp de espaldas y listos para embarcar en el Going Merry. De entrada parece que su vestuario es bastante fiel al que llevan los personajes en la primera saga de la serie, pero en lugar de sus icónicas sandalias, Luffy lleva unas zapatillas.

Algunos fans se han estado quejando de lo lindo en redes acusando a la serie de Netflix de poca fidelidad y de poco cuidado, y al final Emily Rudd, la actriz que encarna a Nami, ha explicado el por qué de este cambio.

"Todos nosotros grabamos todas las escenas de riesgo que se nos permitió... y si no podíamos, normalmente era por seguridad, que es donde entraba nuestro increíble y talentoso equipo de dobles", explicó la actriz. "Desafortunadamente, las sandalias no son el calzado más seguro para estas escenas, y no querríais perderos el asombroso trabajo que [Iñaki Godoy] puede hacer y ha hecho".

Teniendo en cuenta que los personajes se pueden pasar medio capítulo corriendo de un lado para otro, la decisión tiene todo el sentido del mundo. Y más en el caso de Luffy, que en cualquier momento se le puede salir volando una sandalia de una patada o en cuanto usa sus poderes. En cualquier caso, para poder juzgar cómo de fiel al manga de Eiichiro Oda será esta nueva 'One Piece', tendremos que esperar a que se confirme la fecha de estreno en algún momento durante 2023.