"No se estrenará 'One Piece' hasta que yo esté satisfecho". Eiichiro Oda reafirma su confianza en la serie de Netflix (aunque reconoce que el proceso ha sido "algo frustrante")

Después de la que se lio con 'Cowboy Bebop' y su cancelación fulminante, pues los fans de 'One Piece' la verdad es que no las tienen todas consigo respecto a la serie en acción real que prepara Netflix. El hecho de que la plataforma todavía no se haya mojado del todo a fijar una fecha de estreno ni haya enseñado demasiado no da demasiada confianza y tiene a los fans del anime mordiéndose las uñas.

Hace unos días salieron varios rumores sobre unos resultados desastrosos en proyecciones con público, pero aunque por lo visto eran filtraciones falsas ya nos han puesto en alerta de nuevo. Así que entre eso y las dudas de los fans, al final ha salido el propio Eiichiro Oda a reafirmar su confianza en la nueva 'One Piece'.

Estamos todos en el mismo barco

Oda no se deja ver demasiado, pero escribir sí que escribe y ha aprovechado estos días para mandar una carta a los fans para intentar despejarnos las dudas. Según explica el creador de 'One Piece', una de las razones por las que aceptó que se hiciera la serie era para poder supervisarlo mientras sigue en activo.

Ya sabíamos que todos los guiones han pasado por las manos de Oda y que ha estado muy involucrado en todos los procesos desde casting, post-producción, el refinamiento del tono, e incluso visitó el rodaje el verano pasado. Además está acreditado como productor ejecutivo y los cambios que se hayan hecho a la historia habrían sido con su aprobación.. Y si hay que tardar más para que las cosas salgan bien, pues que tarden, pero por lo visto esta muy contento con Netflix, Tomorrow Studios y todo el equipo de 'One Piece'.

"Netflix ha dedicado muchísimos recursos a la producción. Se anunció que la serie se estrenaría en 2023, pero me han prometido que no se hará hasta que yo no esté satisfecho", asegura Oda.

Así que parece que al final la última palabra con 'One Piece' la tiene Oda, aunque el mangaka también reconoce que no todo ha sido un camino de rosas y que trabajar con Hollywood también ha sido "algo frustrante" por las diferencias culturales y los "objetivos" a la hora de entretener al público. Pero bueno, que parece que la travesía está teniendo final feliz y el equipo está "perfectamente compenetrado", sin drama en el East Blue de Netflix.

Hace tiempo se rumoreaba el estreno para agosto de este año, y después parecía que se iba a ir a septiembre... y la verdad es que ahora mismo la cosa sigue en el aire. Porque parece que quizás la post-producción se está alargando más de lo previsto para que todo esté como Oda quiere. Y si el creador de 'One Piece' está satisfecho con los actores y todo lo que se está haciendo con la serie, pues qué peros le vamos a sacar, ¿no?

La otra gran bomba que nos ha dejado Oda ha sido confirmar que la serie de Netflix de 'One Piece' finalmente constará de 8 episodios y que están "al final del proceso, a punto de acabar". A ver si es verdad y finalmente zarpamos en el Going Merry, o por lo menos nos dejan ver algo más que el primer poster con la llegada de un trailercillo más pronto que tarde.

