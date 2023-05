Cómo Toei Animation se ha convertido en uno de los estudios de anime legendarios (y gana millones dedicándose únicamente a un puñado de series)

Si hoy en día pensamos en estudios de anime, cada vez es más fácil que nos sepamos un buen puñado como Wit Studio, MAPPA, Studio Trigger o Science Saru... pero el que consiguió abrir el camino para todos estos fue Toei Animation.

Junto a Sunrise, seguramente es uno de los estudios más famosos de anime en Occidente, y uno de los pioneros a los que le debemos buena parte de la historia de la animación japonesa.

Disney como ejemplo a seguir

Medirse con Disney no es fácil, pero sin duda es a lo que los fundadores del estudio apuntaban. Originalmente nació en 1948 como Japan Animated Films de la mano de los animadores Kenzō Masaoka y Zenjirō Yamamoto, aunque con la posguerra encima no consiguieron lanzar su primera película hasta 1958. Y si Walt Disney tenía a un ratón como mascota, ellos tuvieron a Pero, su versión de 'El gato con botas' que estrenaron en 1969.

Ya en los años 60 es cuando Toei empezó a moverse a todo trapo, y si Disney adaptaba cuentos infantiles, ellos encontraron otra inspiración directamente en casa: el manga. Así es como el estudio empezó a crear varios series de televisión como 'Rainbow Sentain Robin', 'Sally the Witch' o 'Tiger Mask', aunque también se atrevieron con algunas historias originales.

En los 70 empezaron a llegar los grandes títulos como 'Mazinger Z', 'Devilman', 'Candy Candy' y tantas y tantas animes que pusieron al estudio para siempre en el mapa... y también fue donde empezaron a dar sus primeros pasos leyendas del anime como Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Yasuji Mori.

Fue gracias a las series que Toei Animation se coló entre los mayores productores de anime, y en los 80 encontraron el verdadero filón.

Piratas y Bolas de Dragón

En 1986 Toei estrenó la serie que lo cambiaría todo: 'Dragon Ball', y la verdad es que el éxito del anime fue algo que seguramente ni el propio Akira Toriyama vio venir. La franquicia es la más exitosa de toda la historia del anime, con series, películas, especiales a video, todo tipo de merchandising... Una auténtica burrada que ha hecho que prácticamente el estudio pudiera vivir únicamente solo de 'Dragon Ball'.

Porque otra cosa quizás no, pero buen olfato en Toei tienen de sobra. En los 80 y 90 siguió fichando animes con un potencial tremendo como 'Saint Seiya', 'Sailor Moon', 'Digimon', y 'Yu-Gi-Oh', pero su segundo gran pepinazo llegó con 'One Piece', que ha terminado de cambiar del todo el rumbo del estudio.

Porque a pesar de ser un estudio legendario, casi parece que oímos hablar cada vez menos de Toei y no suena tanto como otras productoras de animes. Esto no significa que haya bajado el ritmo, porque cada año siguen estrenando series, pero en la última década se han ido centrando cada vez más en cuidar y exprimir sus franquicias más grandes y en volver a centrarse de nuevo en la gran pantalla.

En 2022 Toei rompió récords de taquilla con los 32 mil millones de yenes de 'One Piece Film: Red', y esto es solo si hablamos de una película sin tener el cuenta el resto de ingresos del estudio. Porque Toei se viene encargando del anime de 'One Piece' desde 1999, pero también tiene en el bolsillo las franquicias de 'Dragon Ball' y 'Sailor Moon', tres de las series de anime más grandes de todos los tiempos.

Solo con esto ya se podría vivir un poco de las rentas, y se entiende un poco por qué desde 2020 Toei ha bajado el ritmo con sus nuevas series. Y es que hoy en día se dedican casi exclusivamente a producir 'Pretty Cure' y 'Digimon' y sacarle más chicha a sus grandes franquicias con películas como 'The First Slam Dunk' (que también ha amasado ya una barbaridad en taquilla y todavía está pendiente que llegue a Occidente).

A Toei ya no le hace falta arriesgarse con nuevas series porque ya tiene a los grandes y no los va a soltar nunca, y este buen ojo en el pasado para fichar qué mangas adaptar ha asegurado el éxito del estudio para toda la posteridad. Porque quizás no sean Disney (ni falta que les hace), pero en Toei Animation han conseguido que Goku, Luffy, Usagi, y el resto de sus personajes sean recordados como leyendas.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2023... por ahora