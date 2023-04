Dragones, androides y artes marciales antes de 'Dragon Ball': así eran los mangas de Akira Toriyama que precedieron a su mayor éxito

Lo de que los dibujantes de manga trabajen en varias versiones de la historia antes de lanzarse a la final no es nada nuevo. Eiichiro Oda le pegó varias vueltas a su 'Romance Dawn' antes de que se convirtiera en 'One Piece', y 'Boku no Hero Academia' y 'Naruto' se publicaron como historias autoconclusivas antes de pasar a una serie con todas las letras.

Así que tampoco tiene que sorprendernos que Akira Toriyama le diera un tiento de prueba a mucho de lo que que terminó siendo 'Dragon Ball', empezando por sus protagonistas.

La cosa va de dragones

Obviamente, la mayor influencia de 'Dragon Ball' fue 'Viaje al Oeste', que Toriyama quiso adaptar dándole sus propios elementos. El borrador pasó por muchos procesos antes de que el manga llegase a ser como se terminó publicando, y antes de que 'Dragon Ball' naciese del todo en 1984, Toriyama publicó dos historias que sirvieron de base indispensable.

La primera de ellas fue 'Dragon Boy', una historia corta de dos capítulos que se centraba en Tanton, un chavalito que parecía una mezcla entre Son Goku y un joven Yamcha y que adoraba las artes marciales. Eso sí, en vez de la icónica cola de mono lo que tenía eran dos alas de dragón que le permitían volar.

Tanto se asemeja mucho a Goku, porque también tuvo una infancia muy solitaria en la montaña y comienza su aventura cuando se le cruza una Princesa en el camino que se parece sospechosamente a Bulma y a Chi-chi. Lo más curioso es que en en este manga también apareció un artefacto que luego inspiraría a las bolas de dragón, aunque en este caso eran esferas que se cargaban con la energía interior de quien las usase para invocar a un pequeño dragón.

Además del nombre y el protagonista, 'Dragon Boy' también influenció en su sucesora con el humor y elementos como las artes marciales. Toriyama sacó mucho de los inicios de 'Dragon Ball' de este primer manga, llegando a "plagiarse" algunos diseños, escenarios e incluso escenas enteras.

Entre androides anda el juego

Si nos vamos a 'Dr. Slump' también podemos ver algunas inspiraciones, especialmente en cómo Toriyama dibuja diferentes artefactos tecnológicos, ciertos conceptos, y por supuesto en el humor.

Pero la otra pequeña obra que influenció 'Dragon Ball' fue otra historia corta menos conocida: 'Las aventuras de Tongpoo'. En este caso el protagonista era un joven androide que también se enfrentaba a todo tipo de enemigos, pero en lugar de utilizar poderes o artes marciales tenía la tecnología de su lado.

Aquí es donde se pudo ver por primera vez el concepto de las Cápsulas Hoi-Poi, aunque de una manera más primitiva que en 'Dragon Ball'. También tenemos mucho del tipo de humor de la primera etapa del manga, a un niño como protagonista e incluso a una antecesora de Bulma.

Y claro, también el concepto de los androides en sí mismo, que no solo lo vimos con Arale en 'Dr. Slump', si no que también se recuperó más adelante con la creaciones del Dr. Gero.

Una obra con el impacto de 'Dragon Ball' tardó tiempo en fraguarse y no nació de la noche a la mañana, pero si queremos echarle un vistazo a sus inicios más tempranos aquí tenemos dos pequeños mangas donde Toriyama empezó a plantar las semillas más importantes.

