Johnny Depp desvela quién cree que es el mejor actor de la historia. "¡Es tan importante como Stephen Hawking!"

Aunque después de su juicio con Amber Heard se haya ido de Hollywood (mitad a la fuerza, mitad por convicción), Johnny Depp sigue fascinando a sus fans alrededor del mundo. Aunque no aparece en una película mainstream desde 2018 (cuando interpretó a Gellert Grindelwald en la segunda parte de 'Animales fantásticos'), y a la espera de que acepte aparecer en la sexta parte de 'Piratas del Caribe', su base de seguidores sigue siendo fiel y está atenta a cada uno de sus pasos.

El actor está haBrando

Es posible que alguna vez te hayas preguntado por el actor favorito de Depp, y la verdad es que la respuesta que le dio a IMDb no te sorprenderá, porque comparte mucho de su personalidad interpretativa con él, aunque solo coincidieron en la película 'Don Juan DeMarco', allá por 1995, y en su debut como director de ficción, 'The Brave'. Sí, has adivinado el nombre del actor.

Marlon Brando es quizá el mejor actor de los últimos dos siglos. Pero su mente es mucho más importante que sus actuaciones. La manera en la que mira las cosas, no las juzga y las valora. Es tan importante como, eh... ¿Quién es importante hoy en día? Jesús, no tanta gente... ¡Stephen Hawking!

De hecho, su idolatría va más allá, como confirmó en una entrevista anterior: "Le adoraba, y aún lo hago. Marlon y yo hablamos la primera vez por teléfono porque quería hacer 'Don Juan DeMarco' con él. Hablamos durante tres horas, yo vivía en Nueva York y él en Los Angeles. Fui allí la semana siguiente, me invitó a cenar; nos sentamos y hablamos, y fue... conectamos en muchos niveles, especialmente en el hecho de que nadie quiere ser una novedad". Los ídolos de nuestros ídolos, ¿son también nuestros ídolos?

En Espinof | Hace 11 años se estrenó el western más caro de la historia. Una película del oeste de 250 millones que se convirtió en uno de los mayores fracasos de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2024