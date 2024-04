Johnny Depp se niega a volver a Hollywood y llama "contables glorificados" a los dueños de los estudios

Desde el año 2020, cuando hizo la película 'El fotógrafo de Minamata' (nominado a aquella cosa llamada "la favorita de los fans" en los Óscar), Johnny Depp tan solo ha vuelto a la actuación en 'Madame du Barry'. De hecho, en su siguiente cinta, 'Modi', ni siquiera saldrá en pantalla, relegado al papel de director. Ahora el actor ha dado una entrevista a Metro donde ha explicado el punto en el que está ahora mismo, su resentimiento contra Hollywood y lo que significa ser normal.

Se siente depplazado por la industria

Y eso que empieza la entrevista dejando claro que está bien: "He tenido mucha suerte y no me puedo quejar de nada. De nada. No lo haré". Pero claro, tiene que explicar el motivo por el que está tan apartado de la vida pública: "La fama te llega y después no puedes ir a ningún sitio sin que la gente te mire. Y es una manera muy interesante de crecer. Pero después de 38 años así...". ¿Y qué significa eso exactamente?

Lo primero que es realmente loco es esperar que alguien que haya vivido en esta clase de situación sea algo remotamente cercano a normal. Y, para empeorar las cosas, yo no era normal antes de eso. Así que tuve que adaptar mi mundo en la manera que tenía que vivir. ¿Cómo vivo? Vivo tras las ventanas. Vivo tras las ventanas de los coches, las ventanas de los trenes, las ventajas de los aviones, las ventanas de las habitaciones de hotel... ¡Putas ventanas!

Pero si creías que un retorno a Hollywood es posible después de este hiato, tengo una mala noticia: Depp ha aprovechado para dejar claro que no tiene ningún interés en volver, al menos a los estudios grandes. De hecho, ha declarado que los directores de los mismos "le tiraron a la basura" y son "desechables, y lo saben".

Contables glorificados que tienen la habilidad de presionar la luz verde y hacer películas de estudio... pero cuando presionan la luz verde, gastan muchísimo dinero. Los presupuestos de estas películas son ridículos... como alguna comedia romántica con dos personas muy populares. La gente, la gente de verdad, está cansada de este tipo de cosas.

Visto lo visto, ¿le pondría una alfombra roja Disney ahora mismo solo por ponerse un gorro y hacer un cameo en otra 'Piratas del Caribe'? No lo dudéis ni un solo momento.

Foto | Leo Pinter

En Espinof: