'Piratas del Caribe 6': todo lo que sabemos sobre la nueva película de la saga protagonizada por Johnny Depp

Muchas franquicias quedan marcadas para siempre por los actores que las protagonizan, pero pocos casos hay en los que suceda de eso de forma más evidente que con Johnny Depp y 'Piratas del Caribe'. Sin embargo, la mala relación del intérprete con el estudio ha hecho que su regreso como Jack Sparrow para 'Piratas del Caribe 6' siga en el aire, complicando así lo que en otras condiciones era una apuesta segura para Disney pese a la pequeña decepción en taquilla de 'La venganza de Salazar'.

La cuestión es que 'Piratas del Caribe 6' se anunció prácticamente coincidiendo con el estreno de la quinta entrega en 2017, pero el proyecto ha acabado siendo de lo más accidentado. A continuación vamos a repasar todo lo que se sabe hasta ahora sobre ella e iremos actualizando este artículo a medida que lleguen más novedades.

La historia

En un primer momento parecía que la sexta entrega de la saga iba a acabar siendo una especie de spin-off protagonizado por Margot Robbie -antes de ella también se barajó la idea de que estuviese liderado por Karen Gillan-, pero esa idea acabó descartándose. No así el proyecto con la actriz vista en 'Babylon', y eso que ella misma llegó a darlo por muerto. Sin embargo, Jerry Bruckheimer comentó que seguía en marcha, pero que otra opción que manejaban había tomado la delantera.

Por desgracia, de ese otro proyecto no se ha filtrado nada sobre cuál será su historia, pero promete ser una vuelta a las raíces, ya que se contrató a Ted Elliott para ayudar a escribirlo. Si el nombre así sin más no os dice gran cosa, conviene recordar que fue uno de los creadores de Jack Sparrow y que participó como guionista en las cuatro primeras entregas.

¿Cuándo se estrena 'Piratas del Caribe 6' en cines?

Todavía ni siquiera hay un guion firme pese a que en su momento se esperaba tener un primer borrador en 2020 y no existe un plan de rodaje, por lo que, obviamente, 'Piratas del Caribe 6' carece de fecha de estreno. Es evidente que será de lo último en saberse, pero también que esta información simplemente depende de que Bruckheimer logre antes hacer encajas todas las piezas.

Reparto y protagonistas

Todo son dudas, pero ninguna es más importante que saber si Depp va regresar o no para dar vida una vez más a Jack Sparrow. Soy de los que opinan que una sexta entrega carece de sentido sin su presencia, pero el actor dejó claro que ni con 300 millones de dólares iban a convencerle para volver a meterse en la piel de ese carismático pirata. Eso sí, Bruckheimer se ha cuidado muy mucho de dejar la puerta abierta a su regreso y todo apunta a que va a depender de si Depp y Disney logran hacer las paces.

Por otro lado, Orlando Bloom se ha mostrado muy dispuesto a volver a interpretar a Will Turner, mientras que Keira Knightley ha afirmado que no tiene ningún interés en encarnar de nuevo a Elizabeth Swann. Todo eso complica retomar lo que se proponía en la escena post-créditos de 'La venganza de Salazar', para lo cual además también sería necesaria la vuelta de Bill Nighy.

Por cierto, en caso de que así lo desean sus responsables, Kaya Scodelario desveló en su momento que había firmado para aparecer en dos películas de la saga. Claro está, todo va a depender de si quieren o no volver a contar con el personaje de Carina.

El director

Poco después del estreno de 'La venganza de Salazar' se anunció que Joachim Rønning, codirector de la quinta entrega junto a Espen Sandberg, iba a dirigir la sexta en solitario. Sin embargo, el proyecto no arrancó y varios años después ya se dejó caer que lo más seguro es que Rønning no se ocupase de la puesta en escena, pero sin dar más detalles sobre quién podría ocupar ese lugar. Imagino que no soy el único que piensa que lo mejor para un regreso por todo lo alto sería recuperar a Gore Verbinski, quien en se ocupó dirigiese las tres primeras entregas, para muchos las mejores de la saga.

Tráiler, imágenes y cartel

Obviamente, no tenemos ningún tipo de imagen de una película que todavía ni siquiera tiene un guion aprobado, por lo que habrá que tener paciencia.

