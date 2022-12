'Piratas del Caribe 6' sigue en marcha: Jerry Bruckheimer explica por qué la película protagonizada por Margot Robbie y sin Johnny Depp no se ha hecho aún

El estreno de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' tuvo lugar hace ya más de cinco años. Desde entonces se ha venido hablando de cómo continuar la saga de aventuras liderada hasta ahora por Johnny Depp. Lo último que habíamos sabido era que el spin-off que iba a protagonizar Margot Robbie estaba muerto, pero ahora Jerry Bruckheimer ha lanzado un poco de luz sobre el futuro de la franquicia.

Una cuestión de prioridades

Bruckheimer es el productor detrás de las cinco películas de la saga 'Piratas del Caribe' hasta ahora, por lo que no hay nadie mejor informado sobre lo que está por llegar que él. En declaraciones concedidas a Collider ha aclarado ahora qué ha pasado con la película de Robbie y cuál es la prioridad ahora mismo:

Creo que ese guion saldrá adelante en un momento dado. Desarrollamos dos historias diferentes para Piratas y la otra va primero, así que en eso estamos trabajando, para intentar que se haga...

Esa otra historia de la que habla Bruckheimer es en la que está trabajando Ted Elliott, uno de los creadores del personaje de Jack Sparrow y guionista en las cuatro primeras entregas de la saga. El problema es que se desconoce todavía cuál será y también si la idea es recuperar a Depp, pues Bruckheimer dijo hace unos meses que por aquel entonces no estaba implicado, pero que "el futuro está por decidir". Eso sí, el actor no parece estar muy por la labor, aunque yo sigo convencido de que seguir adelante la saga sin él no tiene mucho sentido.

Recordemos que ese otro proyecto en el que se trabaja parece ser el mismo en el que participa Craig Mazin, creador de 'Chernobyl' que últimamente ha estado muy ocupado con la esperadísima adaptación televisiva de 'The Last of Us'. Quizá ahora pueda centrar en él, pues la serie de HBO se estrena dentro de apenas unas semanas y ya debe estar todo prácticamente listo para su lanzamiento.

