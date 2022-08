'Piratas del Caribe 6' trae de vuelta a una persona clave en el éxito de las aventuras de Jack Sparrow (pero no es Johnny Depp)

Parece que el futuro de 'Piratas del Caribe 6' va aclarándose muy poco a poco. Una señal de optimismo es que el productor Jerry Bruckheimer acaba de anunciar el regreso de una persona clave en el éxito de las aventuras de Jack Sparrow, pero ya os adelanto que no se trata de Johnny Depp.

La persona que vuelve a la saga es Ted Elliott, coguionista de las cuatro primeras películas de la saga 'Piratas del Caribe' y además creador de los personajes originales de la misma. El propio Bruckheimer ha confirmado este punto al señalar que "estamos trabajando en el guion. Uno de los guionistas originales, Ted Elliot, está ayudando a escribirla. Él tiene un gran control de los personajes".

Además, el productor de 'Top Gun: Maverick' tampoco ha dudado en decir que "estoy muy emocionado, va a ser alucinante", pero lo que no ha querido es entrar en detalles sobre la historia o los demás implicados -que la película con Margot Robbie era solo una de las ideas que manejaban-. Recordemos que hace unos meses sí dijo que Depp no estaba involucrado actualmente pero que eso podría cambiar en el futuro, aunque el actor también afirmó hace poco bajo juramente que no volvería ni aunque le pagasen 300 millones de dólares.

Por su parte, Elliot también ha participado en los libretos de 'Pequeños guerreros', 'La máscara del Zorro', 'Shrek' o la infravalorada 'El llanero solitario'. De hecho, también estaba previsto que escribiera 'Piratas del Caribe: La Maldición de Salazar', pero la negativa de Depp a que Sparrow se enfrentase a una mujer acabó precipitando su salida.