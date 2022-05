Johnny Depp contra Disney por Jack Sparrow, una rivalidad que se remonta a la primera 'Piratas del Caribe' y casi acaba en despido porque "estaba arruinando la película"

Estos días se está volviendo a hablar mucho de Johnny Depp por la agria disputa legal que mantiene con Amber Heard. En Espinof lo único que nos interesó realmente de ella fueron unas declaraciones del actor diciendo que no volvería a dar vida a Jack Sparrow para Disney ni aunque le ofrecieran 300 millones de dólares, lo cual nos ha recordado que en su momento estuvieron a punto de despedirle de 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra'.

"O confiáis en mí o me echáis"

Las dudas no tardaron en llegar, inicialmente por la decisión de Depp de ponerse fundas de oro en algunos dientes, tal y como comentó Depp: "Jerry (Bruckeheimer) estaba ligeramente incómodo y los ejecutivos de Disney no estaban precisamente entusiasmados con ello". De hecho, el actor desveló años después Michael Eisner, CEO de la compañía por aquel entonces, creía que "estaba arruinando la película".

El protagonista de 'La novena puerta' no se dejó amedrentar. ya que se enfrentó a ellos: "Les dije "Mirad, estas son las elecciones que he hecho. Conocéis mi trabajos. O confiáis en mí o me echáis" Y, por suerte, no lo hicieron". Y es que el propio actor conoce muy bien los problemas de trabajar con grandes estudios: "se sienten incómodos con ciertas decisiones creativas que todo, pero si el estudio no se preocupa, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo".

Eso no impidió que le bombardeasen con multitud de dudas sobre su enfoque a la hora de interpretar a Sparrow. Esto es lo que comentó Depp al respecto en 2010:

Los jefazos de Disney preguntaban "¿Qué está mal en él? ¿Es alguna especie de mentecato raro? ¿Está borracho? Por cierto, ¿es gay?" Y yo le respondí a esta chica de Disney: "¿Pero no sabéis que todos mis personajes son homosexuales?" Lo cual hizo que se pusiera muy nerviosa.

Todas las preocupaciones de Disney se disiparon cuando la primera entrega de la saga 'Piratas del Caribe' llegó a los cines en verano de 2003 y arrasó en taquilla con unos ingresos mundiales de 654. Bien poco tardarían en llegar las secuelas.