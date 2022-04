'Piratas del Caribe 6': Johnny Depp jura que no volverá a interpretar a Jack Sparrow ni aunque Disney le ofrezca 300 millones de dólares

Johnny Depp está actualmente muy ocupado en un nuevo juicio contra Amber Heard ('Aquaman'), su antigua pareja. Esa batalla legal no es algo que nos interese especialmente -ya hicimos un repaso a cómo se ha hundido su carrera principalmente por ello-, pero sí una afirmación que el actor ha hecho en la misma sobre Jack Sparrow, probablemente el personaje más mítico que ha interpretado a lo largo de su carrera.

Las palabras de Depp

El protagonista de 'Black Mass: Estrictamente criminal' ha destacado de un artículo de 2018 anunciando su salida como Sparrow de la franquicia 'Piratas del Caribe' que "no era consciente de ello, pero no me sorprende. Habían pasado dos años de constantes comentarios en todo el mundo sobre que yo era un maltratador de mujeres. Así que estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar los lazos para estar segura. El movimiento #MeToo estaba en pleno apogeo en ese momento".

Eso sí, el actor destacó que Disney no eliminó a su personaje de los parques de atracciones ni "dejaron de vender muñecos de Jack Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que encontraran".

Sin embargo, la pregunta realmente importante en este caso es cuando le preguntaron "¿Si Disney viniera a ti con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, nada en esta tierra te haría volver a trabajar con Disney en una película de 'Piratas del Caribe'? ¿Correcto?", a lo que Depp contestó bajo juramento "Eso es correcto".

La verdad es que todos habíamos perdido ya la esperanza en un posible regreso del mítico Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe 6', pero difícilmente podríamos recibir una confirmación más definitiva que la que acaba de darnos Depp.