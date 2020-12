Venganza, demandas y 16 millones sin llegar a rodar 'Animales fantásticos 3': así se ha hundido la carrera de Johnny Depp según THR

Desde que Johnny Depp sorprendió hace un mes al anunciar su salida de la franquicia 'Animales fantásticos', el actor ha visto consecuencias a corto plazo tras perder el juicio contra The Sun. También supimos que el actor cobrará 16 millones de dólares por únicamente una escena que no se llegará a ver. Ahora, The Hollywood Reporter ha abierto la caja de los truenos con un articulo que analiza en profundidad las razones de la caída del actor.

Crónica de la caída de un icono del cine

En el texto, se cuenta todo el proceso de autodestrucción del actor de 57 años y deja la contienda legal tan solo como la gota que colma el vaso, que lleva un camino que empieza por sus excesos en el alcohol y las drogas. En el texto de THR, titulado 'Dentro de la autoimplosión de Johnny Depp' hay una colección de malos pasos que ha ido dando el otrora imprescindible en grandes blockbusters, con declaraciones anónimas de ejecutivos jefes de estudio que comentan cosas como:

“Es radiactivo. Simplemente, ya no se puede trabajar con él a día de hoy. El descubrimiento que salió en es proceso judicial por sí solo sería suficiente para asustar a cualquier estudio".

Entre las revelaciones del artículo, sabemos que Depp quiso interferir en la carrera de Heard pidiéndole a su hermana, la productora Christi Dembrowski, que lo ayudar a conseguirlo: "Quiero que la reemplacen en la película de Warner Bros". escribió a su hermana, en referencia a 'Aquaman' (2018), admitiendo durante el juicio contra The Sun, que hacía referencia a la película.

Además, según el texto, también se sabe que Depp tendrá que demostrar al juzgado cualquier conversación existente entre él y todas las actrices con las que ha estado involucrado “románticamente”, que serían cualquier relación sexual durante los últimos diez años. En teoría deberá demostrar su relación con Angelina Jolie, Keira Knightley, Marion Cotillard, y las que ya se sabía Ellen Barkin, Vanessa Paradis, y Lori Anne Allison.

"Se ha disparado en la cara". Las razones de la debacle

Entre las razones que expone el texto que más han afectado la carrera está el hecho de que el juicio en realidad es una venganza contra la que fue su esposa. Con declaraciones diversas que no le dejan en buen lugar como las que hizo al agente de ambos actores, Christian Carino “(Heard) está rogando por una humillación total a escala global Y lo va a recibir” o en otro texto, para el actor Paul Bettany, que decía literalmente “¡¡Quememos a Amber!!”.

La segunda razón que investiga el artículo es la mala influencia de su asociación con el abogado Adam Waldman desde 2016, quien estaría detrás de las nefastas tácticas legales de Depp, siendo una influencia negativa en la vida del actor, que demandando y de mala manera a su agente de tres décadas, Tracey Jacobs, o su contable Joel Mandel. Waldman, que ha declinado declaraciones para el artículo es definido por el entorno del actor como "su Rasputín particular".

Entre los muchos litigios y demandas a los que se refiere el texto hay muchas que no han sido aireadas públicamente, como fuentes que dicen que pagó a su primera esposa, Lori Anne Allison, 1,25 millones de dólares para por su silencio tras un supuesto mensaje en el que usaba repetidamente la palabra "nigger". Otras como Ellen Barkin reveló que Depp arrojó una botella de vino en su dirección y otras demandas como la de dos ex guardaespaldas que tenían como misión quitar el polvo de residuos de drogas de la cara de Depp en público, se han mantenido ocultas.

Gastos absurdos como 50.000 dólares al mes en vino, 5 millones por lanzar las cenizas de Hunter S. Thompson, exigencias millonarias en películas de presupuesto muy pequeño y demandas absurdas que hacen que salgan a la luz muchas más de sus excentricidades. Ahora apela la sentencia en Reino Unido y prepara otra batalla legal contra Amber Heard en los Estados Unidos para 2021, que no hará sino sacarle aún más en los medios, exponiéndole aún más en el momento más delicado de su carrera.

Y es que aunque tiene algún proyecto en el tintero, es probable que, tal y como comentaban los ejecutivos, la toxicidad que demuestra persiguiendo a su entorno legalmente es letal para su carrera y, como dice a THR un especialista en comunicaciones de crisis: