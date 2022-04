Por qué 'Piratas del Caribe 6' no tiene sentido sin Johnny Depp como Jack Sparrow

Todo apuntaba a que la franquicia 'Piratas del Caribe' se iba a quedar sin Johnny Depp dando vida a Jack Sparrow, pero no ha sido hasta esta semana cuando el propio actor ha confirmado que no volvería a la franquicia ni aunque Disney le ofreciese 300 millones de dólares por participar en ella. Confirmado esto, yo creo que la saga no debería seguir adelante y os voy a explicar por qué.

Johnny Depp es imprescindible en 'Piratas del Caribe'

Es cierto que 'Piratas del Caribe' parte de una atracción de los parques temáticos de Disney, por lo que realmente podrían tirar de ahí para relanzar la franquicia. Varios proyectos hay, pero llevan años dando vueltas sin que nada salga adelante. Y es que a día de hoy resulta muy difícil concebir que una posible 'Piratas del Caribe 6' fuese a contar con el apoyo del público sin Jack Sparrow -y eso que el personaje fue creado con otro actor en mente-.

Y es que 'Piratas del Caribe' es Jack Sparrow. Sin ser necesariamente el protagonista de la historia, el personaje interpretado por Depp se convirtió en el alma de la misma en 'La maldición de la perla negra' interpretando a un excéntrico liante que se ganaba rápidamente el corazón del público. Además, era muy divertido sin tener que estar limitado al rol de mero alivio cómico. Para eso ya había otros.

Todo eso se mantuvo tanto en 'El cofre del hombre muerto' como en 'En el fin del mundo', dos película más irregulares que su predecesora pero en las que Sparrow no fallaba. Fue en 'En mareas misteriosas' donde quedó demostrado que él tenía que ser a su manera el motor de la historia y no un mero pasajero en una aventura en la que veía involucrado un poco casi sin querer. Está claro que no fue el único motivo de su fracaso artístico -en taquilla le fue de fábula-, pero el resultado fue una cinta aburrida que no dejaba precisamente con ganas de más.

ain’t nobody watching a pirates of carribean movie without johnny depp — kira 👾 (@kirawontmiss) April 22, 2022

La franquicia corrigió el rumbo con 'La venganza de Salazar', donde el peso de Sparrow en la saga volvía a crecer. De nuevo brillaba por encima de los protagonistas reales y seguía resultando de lo más simpático. Es verdad que ya no se tenía la misma frescura de antaño, pero Depp como Sparrow confirmaba tener una importancia equivalente a la de Bruce Willis como John McClane en 'Jungla de Cristal'.

El principal problema al que se enfrenta Disney es que 'Piratas del Caribe' es una marca muy reconocible, algo por lo que cualquier estudio daría casi lo que fuera, pero la mayor parte de su popularidad se la debe a Jack Sparrow. Y hacer algo sin él es un movimiento mucho más arriesgado de lo que parece, porque las películas de esta franquicia son muy costosas, hasta el punto de que 'En mareas misteriosas' está considerada la película más cara de todos los tiempos con un presupuesto de 378 millones de dólares. Y Depp cobraba mucho, pero el coste seguía siendo enorme sin él.

Además, no es que las aventuras marítimas pasen precisamente por un momento de gran popularidad. La opción inteligente es simplemente dejar descansar la saga, porque tanto si sigues adelante con o sin Depp vas a recibir multitud de quejas -y ya como fichen a otro para el personaje ni me imagino la oleada de discusiones que iba a provocar-. Eso sí, no descarto que incluso hayan sopesado una precuela en la que puedan contar con Sparrow pero sin Depp, y que si 'Wonka' acaba teniendo éxito acaben apostando por algo así. Tampoco lo veo nada claro, pero una sexta parte sin Sparrow sí que simplemente no tiene sentido a día de hoy.