'Piratas del Caribe: En el fin del mundo': Sparrow y compañía navegan en el Mar de China en una tercera entrega que sabe a poco

Esta noche Cuatro emite a las 22:05 'Piratas del Caribe: En el fin del mundo' ('Pirates of the Caribbean: At World's End'), tercera entrega de la saga protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Gore Verbinsky.

La película retoma directamente los hechos de 'El cofre del hombre muerto' ('Dead's man chest'), con la cruzada implacable de Lord Beckett (Tom Hollander) contra la piratería y Sparrow nuevamente en peligro en una misión que llevará a los protagonistas al otro lado del mundo: A Singapur y a correr aventuras en el Mar de China.

En el reparto nos encontramos a los habituales Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Jonathan Pryce, Bill Nighy, Yun-Fat Chow, Tom Hollander, Stellan Skarsgård y Kevin McNally.

Verbinsky se pone tras las cámaras plasmando un guion de Ted Elliot y Terry Rossio que logran un buen arranque a pesar de luego estancarse un poco con el viaje de un lado a otro. Son aguas extrañas y no parecen estar muy cómodos fuera de su ambiente. Aunque también es verdad que el hecho de haberse rodado esta cinta debió hacer algo de mella en la producción porque se ve a todo algo cansados.

Viajando al Mar de China

Siempre me ha sorprendido la capacidad de Disney para explotar sus propiedades aunque estas estén basadas en algo tan poco sospechoso de recibir adaptación como una atracción de sus parques que durante esa década habían aterrizado en un mercado tan importante como el chino. En una de esas sinergías empresariales de la época, el recién abierto DisneyLand Hong Kong estaba valorando nuevas "Tierras" y una de las propuestas iba a ser Pirate Island.

La cosa tenía sentido ya que la ex-colonia británica había sido uno de los centros neurálgico de la actividad pirata del Mar de China. La película podría ayudar a establecer el caso a favor. No sabemos hasta qué punto pudo influir o las razones detrás de la decisión, pero el caso es que Pirate Island fue desechada.

La crítica no fue nada entusiasta con esta tercera 'Piratas del Caribe', sintiendo una decepción general y la impresión de que la saga de Disney, si bien seguía teniendo grandes momentos de aventuras, había sido desgastada por su propia naturaleza de blockbuster.

Esta decepción no se tradujo en taquilla. Con más de novecientos millones de dólares de recaudación, fue la película más taquillera de 2007, asegurándose una continuidad que tardaría cuatro años en fraguarse. Esta vez bajo otro director, Frank Marshall.