'Piratas del Caribe 6' quiere que Johnny Depp vuelva como Jack Sparrow. En Disney todavía no lo tienen tan claro

El culebrón con 'Piratas del Caribe 6' sigue adelante. Años se ha estado ya trabajando en una nueva entrega de la popular franquicia encabezada por Johnny Depp, pero el posible regreso del actor siempre ha sido una incógnita. Ahora su regreso parece más cercano que nunca, pues se ha confirmado que el productor Jerry Bruckheimer trabaja en dos guiones diferentes. Uno de ellos permitiría el regreso de Jack Sparrow si el actor y Disney se reconcilian.

Una situación delicada

Ese importante detalle viene de un artículo de Variety indagando en las consecuencias del éxito de 'Vaiana 2' y en cómo las películas en imagen real vuelven a ser una prioridad para el estudio. Y ahí seguir adelante con una saga tan rentable como 'Piratas del Caribe' tiene una importancia capital, pero claro, la relación entre Disney y Depp dista mucho de ser la idónea.

A eso hay que añadirle que Disney parece que todavía no ha tomado una decisión sobre si quiere seguir contando con Depp. Por lo pronto, la compañía todavía no ha contactado con el actor sobre su posible interés en volver. Recordemos que el actor llegó a decir bajo juramento que no volvería a trabajar con Disney en una película de la saga ni aunque le ofrecieran 300 millones de dólares.

Sin embargo, el tiempo todo lo cura y ya en 2023 una fuente cercana al actor aseguró que Depp volvería a trabajar con Disney "si el proyecto es el correcto". Todo pareció irse al traste cuando en marzo de este año se anunció que la saga iba a optar por un reboot sin la presencia del actor, algo que provocó la indignación en muchos seguidores de la saga. Mala señal de cara a hacer una inversión multimillonaria.

Lo que siempre ha estado claro es que Bruckheimer quiere seguir contando con Depp, por lo que es normal que haga todo lo posible por dejar la puerta abierta. Y desde una fuente cercana a 'Piratas del Caribe 6' se afirma que "nada se ha descartado". Ahora solamente falta tener un poco más de paciencia hasta que todo se aclare.

