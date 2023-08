'Piratas del Caribe 6': Johnny Depp hace las paces con Disney y su regreso como Jack Sparrow está más cerca que nunca, porque "cualquier cosa es posible"

Son muchas las películas que tardan años y hasta décadas en salir adelante, pero es menos habitual que suceda con la nueva entrega de una franquicia exitosa. Sin embargo, el caso de 'Piratas del Caribe 6' es especial, ya que la disputa legal de Johnny Depp con Amber Heard ha sido clave para ello. El actor juró que no volvería a interpretar a Jack Sparrow para Disney por mucho que le pagasen, pero ahora todo ha cambiado y estamos más cerca de nunca de su regreso a la saga de aventuras.

"Si el proyecto es el correcto, lo hará"

Ya nos empezamos a oler que algo así cuando podía suceder cuando desde Disney dejaron la puerta abierta al regreso de Depp de una forma bastante curiosa: afirmando que no existía ningún compromiso ahora mismo para ello. El mero hecho de no descartarlo de forma tajante ya invitaba a pensar que estaban intentando que el protagonista de 'Miedo y asco en Las Vegas' cambiase de idea.

Seguro que eso ha motivado que el propio actor deje que una fuente cercana al actor haya filtrado sobre una posible nueva colaboración con Disney que "cualquier cosa es posible. Si el proyecto es el correcto, él lo hará". Ahora la pelota está en el tejado de un estudio muy necesitado de grandes éxitos tras la avalancha de decepciones y fracasos en taquilla que ha tenido durante este 2023.

Por lo pronto, el productor Jerry Bruckheimer ha comentado en multitud de ocasiones que él estaría encantando de traer de vuelta a Depp, y siempre dio la sensación de que las dificultades para tener un guion firme residían principalmente en saber si podían incluir o no a Jack Sparrow.

Si finalmente se concreta la vuelta de Depp -quizá el actor simplemente no quiera hacer esa película pero no tendría problema con volver a colaborar con Disney en cualquier otro proyecto-, lo siguiente sería saber cómo manejar las posibles reapariciones de otros personajes. Por ejemplo, Orlando Bloom se mostró encantado ante la posibilidad de dar vida una vez más a Will Turner, pero Keira Knightley no tiene el más mínimo interés en retomar el personaje de Elizabeth Swann.

