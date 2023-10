Johnny Depp exigió cambiar el guion de 'Piratas del Caribe 5' para que Jack Sparrow no tuviera que enfrentarse a una mujer

La carrera de Johnny Depp no pasa actualmente por su mejor momento (parece que empieza a recuperarse tras el final del polémico juicio con Amber Heard) pero hace apenas unos años seguía siendo un actor muy solicitado que se podía permitir imponer según qué cosas en las películas en las que participaba.

Un ejemplo muy llamativo de ello es lo que ocurrió durante la producción de 'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales', 2017), quinta película de la saga de Disney, donde exigió que se cambiara el guion para que Jack Sparrow no se enfrentase a una mujer.

"Un simple capricho"

La información fue desvelada por el guionista Terry Rossio, uno de los escritores de las cuatro primeras películas de la franquicia, que en su momento también fue contratado para trabajar en 'Piratas del Caribe 5'. Así lo cuenta:

"Mi versión de 'La Venganza de Salazar' se dejó de lado porque incluía a una villana y a Johnny Depp le preocupaba que fuese redundante con 'Sombras Tenebrosas', donde también había una villana."

"Por supuesto, siempre está la posibilidad de que los guiones simplemente apesten. Pero normalmente, cuando vuelvo a uno de los que no se hicieron, se sostienen, y a menudo son mejores que la película que acabó haciéndose. A veces solamente hace falta una decisión de una persona, con frecuencia un simple capricho, para destruir años de creación de historia y construcción de universo."

Finalmente Disney prescindió de los servicios de Rossio y contrató a Jeff Nathanson, con quien poco después volvería a contar con el remake "en imagen real" de 'El rey león' (2019), para escribir la versión final de 'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar'.

Allí ya no hubo ni rastro de una gran villana y en su lugar tuvimos a Javier Bardem interpretando al temible enemigo que quería acabar con Jack Sparrow, y a Kaya Scodelario en la piel de Carina Smyth, el personaje femenino principal, similar al que encarnó en su momento Keira Knightley.

Por otro lado, 'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar' se acabó estrenando cinco años después de 'Sombras Tenebrosas' ('Dark Shadows', 2012), por lo que la necesidad de Depp de exigir un cambio así perdió cualquier tipo de sentido. Al menos a mí me cuesta ver muchas opciones más allá de una cuestión de sexismo o de inseguridad por su parte. ¿Cuál es vuestra opinión?

Actualmente, Disney vuelve a tener en marcha 'Piratas del Caribe 6' con una idea que el propio guionista ha calificado de "rara".

