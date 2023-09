"Es demasiado raro". El creador de 'The Last Of Us' estaba seguro de que su guion de 'Piratas del Caribe 6' jamás sería aceptado por Disney

Llevamos meses tanteando el futuro de 'Piratas del Caribe' con una sexta parte que se ha parado por culpa de la huelga pero que, según parece, continúa adelante. O al menos eso es lo que ha afirmado Craig Mazin, su guionista (sí, el de 'The last of us' y 'Chernóbil'), que escribió las tres primeras partes de la franquicia junto a Ted Elliot y también esta nueva entrega. Eso sí, en un principio no daba un duro porque Disney le comprara la idea.

Raro raro raro

Mazín ha afirmado al LA Times, en una entrevista para hablar del impacto de la huelga y de sus siguientes proyectos, que estaba convencido de que Disney jamás aceptaría su visión de 'Piratas del Caribe 6': "Se lo contamos y pensamos que no había ninguna manera de que lo compraran, es demasiado raro. ¡Y lo hicieron! Y entonces Ted escribió un guion fantástico, y empezó la huelga, y todo el mundo está esperando".

Por supuesto, ha aprovechado para hablar del elefante en la habitación: su nuevo reconocimiento como guionista de éxito gracias a las series de HBO. "Estoy en un sitio raro en términos de mi carrera y mi posición económica: esta no es una huelga para mí. Teóricamente, mi vida no ha cambiado tanto. Es para el 95% del sindicato que no puede sobrevivir con el negocio tal y como está estructurado actualmente".

'Piratas del Caribe 6' se supone que iba a estar acompañado de un reboot femenino protagonizado por Margot Robbie, pero de momento esa idea se ha puesto en un cajón, suponemos que a la espera de ver si el público aún quiere ver aventuras de piratas protagonizadas por el capitán Jack Sparrow y compañía, sobre todo después de que la quinta parte fuera la que menos recaudara en Estados Unidos y la segunda en el resto del mundo. ¿Seguirá dando muestras de agotamiento o este descanso de más de un lustro le sentará especialmente bien? Lo veremos, pero esperad sentados de momento...

En Espinof | Las 12 mejores películas de acción y thrillers de 2023 (hasta ahora). John Wick, Ethan Hunt, sorpresones coreanos y más